Ποδηλάτρεις: «Ποδήλατα παντού – όχι μόνο στις παγκόσμιες ημέρες, αλλά κάθε μέρα στους δρόμους των Χανίων»

Την άμεση προώθηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων που προβλέπει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Χανίων, με συγκεκριμένο και δημόσιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ζητούν οι ΠοδηΛάτρεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση αναλυτικά «η Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου δεν είναι απλώς μια συμβολική επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση ότι το ποδήλατο δεν είναι (μόνο) χόμπι, ούτε διακοσμητικό στοιχείο σε προεκλογικές εξαγγελίες και ευρωπαϊκές καμπάνιες. Είναι καθημερινό μέσο μετακίνησης, δικαίωμα στην πόλη, εργαλείο ελευθερίας, υγείας, κοινωνικής ισότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Οι ΠοδηΛάτρεις, από το 2004, παλεύουμε για μια πόλη όπου να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ποδήλατο, με αμαξίδιο και πεζή με ασφάλεια. Για μια πόλη πιο πράσινη, πιο ήρεμη, πιο ανθρώπινη, πιο προσβάσιμη και πιο δίκαιη για όλους και όλες.

Στα Χανιά, όμως, η πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι πολύ μακριά από αυτό που χρειάζεται η πόλη. Οι ελάχιστες ποδηλατικές υποδομές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια παραμένουν αποσπασματικές, ευάλωτες και συχνά εγκαταλειμμένες. Η Ακτή Κανάρη, η Κυδωνίας, η Μονής Γωνιάς, η Κισσάμου και οι προβλέψεις του ΣΒΑΚ για ένα πραγματικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων δεν μπορούν να μένουν διαρκώς σε εκκρεμότητα, αναμονή ή αποσπασματικές υποσχέσεις.

Το ποδήλατο δεν χρειάζεται άλλες ωραίες δηλώσεις. Χρειάζεται χώρο, ασφάλεια, συνέχεια, σήμανση, έλεγχο και πολιτική βούληση.

Και πάνω απ’ όλα χρειάζεται δίκτυο. Όχι μεμονωμένα κομμάτια ποδηλατόδρομου που ξεκινούν και τελειώνουν στο πουθενά. Όχι αποσπασματικές λωρίδες που δεν συνδέουν πραγματικές καθημερινές διαδρομές. Χρειαζόμαστε ένα συνεχές, ασφαλές και λειτουργικό ποδηλατικό δίκτυο που να συνδέει το κέντρο των Χανίων με τις γειτονιές, τα σχολεία, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο , το ΜΑΙΧ, τους χώρους εργασίας και τις περιαστικές περιοχές.

Οι Μουρνιές, τα Περιβόλια, το Δαράτσο, ο Βαμβακόπουλος, το Νεροκούρου, η Σούδα, τα Τσικαλαριά, το Ακρωτήρι, το Αγροκήπιο και το ΜΑΙΧ δεν είναι «μακρινοί» προορισμοί για το ποδήλατο. Είναι αποστάσεις λίγων χιλιομέτρων, απόλυτα ποδηλατήσιμες, αν υπάρχει ασφαλής υποδομή. Εκεί ακριβώς βρίσκεται μια μεγάλη ευκαιρία για τα Χανιά: να γίνει το ποδήλατο καθημερινή επιλογή για μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, κατοίκους και επισκέπτες.

Για τα παραπάνω η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στον Δήμο Χανίων. Ανήκει και στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Πολλές από τις κρίσιμες οδικές αρτηρίες που μπορούν να συνδέσουν την πόλη με τα «προάστια» και τις περιαστικές περιοχές σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται, ανακατασκευάζονται ή συντηρούνται από την Περιφέρεια. Όταν γίνονται διαπλατύνσεις, κόμβοι, νέες οδικές παρεμβάσεις και μεγάλα έργα χωρίς καμία πρόβλεψη για ποδηλατική υποδομή, τότε το ποδήλατο αποκλείεται από τον σχεδιασμό πριν καν βγει στον δρόμο.

Δεν μπορεί το ποδήλατο να εμφανίζεται μόνο στις εκδηλώσεις και στις φωτογραφίες, αλλά να απουσιάζει από τις μελέτες, τους προϋπολογισμούς και τα εργοτάξια.

Η ανάπλαση της οδού Στρατηγού Τζανακάκη, με πρόβλεψη για ποδηλατόδρομο και ήπια κυκλοφορία, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι θετικό ότι ένας κεντρικός άξονας της πόλης σχεδιάζεται με περισσότερο χώρο για πεζούς, ποδήλατα και δημόσιο χώρο. Όμως, όσον αφορά το ποδήλατο, η Τζανακάκη καλύπτει ένα ελάχιστο μόνο τμήμα του δικτύου ποδηλατοδρόμων που προβλέπει το ΣΒΑΚ Χανίων. Δεν αρκεί ένα μικρό τμήμα ποδηλατόδρομου για να μιλήσουμε για πραγματική ποδηλατική πολιτική. Ο Δήμος Χανίων οφείλει να ανακοινώσει άμεσα συγκεκριμένο, δημόσιο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή δημιουργία του δικτύου ποδηλατοδρόμων που προβλέπει το ΣΒΑΚ. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό στη δημιουργία των ποδηλατοδρόμων που προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Η υλοποίηση αυτών των αξόνων δεν θα ενισχύσει μόνο την καθημερινή ποδηλατοκίνηση στην πόλη· θα συμβάλει καθοριστικά και στη δημιουργία ΑΣΔΕΚ — Ασφαλών Σχολικών Διαδρομών Ενεργής Κινητικότητας — γύρω από το σχολικό συγκρότημα της οδού Κοραή.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου ζητάμε από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αντιπεριφέρεια Χανίων και κάθε αρμόδιο φορέα:

1. Άμεση αποκατάσταση και προστασία των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων.

Οι ποδηλατόδρομοι δεν μπορεί να μετατρέπονται σε εργοτάξια χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, ούτε σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

2. Συγκεκριμένο, δημόσιο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων που προβλέπει το ΣΒΑΚ Χανίων.

Η πόλη δεν χρειάζεται άλλες γενικές διαβεβαιώσεις. Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, φάσεις υλοποίησης, προτεραιότητες, χρηματοδότηση και δημόσια λογοδοσία για το πότε θα δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι ποδηλατόδρομοι.

3. Άμεση προώθηση των ποδηλατικών αξόνων Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι άξονες αυτοί είναι κρίσιμοι για τη σύνδεση του κέντρου με σημαντικές καθημερινές διαδρομές και για τη δημιουργία ασφαλών σχολικών διαδρομών γύρω από το σχολικό συγκρότημα της Κοραή.

4. Σχεδιασμό ποδηλατικών συνδέσεων από το κέντρο προς τις περιαστικές περιοχές (Μουρνιές, Περιβόλια, Δαράτσο, Βαμβακόπουλο, Νεροκούρου, Σούδα, Τσικαλαριά, Ακρωτήρι, Αγροκήπιο ΜΑΙΧ κλπ) .

5. Υποχρεωτική ένταξη ποδηλατικής υποδομής σε κάθε νέο οδικό έργο.

Κάθε διαπλάτυνση δρόμου, κάθε ανάπλαση, κάθε νέος κόμβος και κάθε μεγάλη οδική παρέμβαση πρέπει να εξετάζει εξαρχής την ασφαλή κίνηση ποδηλάτων, πεζών και ΑμεΑ. Το να φτιάχνουμε σήμερα δρόμους μόνο για αυτοκίνητα σημαίνει ότι σχεδιάζουμε ξανά την πόλη του χθες.

6. Πιλοτική εφαρμογή “Δρόμων Μικτής Χρήσης” με τη σήμανση Ρ66α.

Σε δρόμους γειτονιάς, γύρω από σχολεία και σε διαδρομές όπου δεν είναι άμεσα εφικτός ένας πλήρης ποδηλατόδρομος, η σήμανση Ρ66α (Οδός μικτής χρήσης από ποδήλατα και οχήματα) μπορεί να αποτελέσει ένα άμεσο, χαμηλού κόστους και κοινωνικά αποδεκτό βήμα για ασφαλέστερη συνύπαρξη ποδηλάτων και οχημάτων, με χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

7. Ασφαλείς σχολικές διαδρομές για παιδιά που περπατούν και ποδηλατούν.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο τους με ασφάλεια, αυτονομία και χαρά. Οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία δεν μπορεί να παραμένουν χώροι κυριαρχίας του ΙΧ, ταχύτητας, άγχους και κινδύνου. Οι ΑΣΔΕΚ (Ασφαλείς Σχολικές Διαδρομές Ενεργής Κινητικότητας) γύρω από την Κοραή μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο ουσιαστικό παράδειγμα για όλη την πόλη.

8. Ουσιαστικό έλεγχο της αντικοινωνικής στάθμευσης και της επικίνδυνης οδήγησης.

Πεζοδρόμια, διαβάσεις, ράμπες ΑμεΑ και ποδηλατόδρομοι πρέπει να είναι ελεύθερα. Χωρίς έλεγχο, καμία υποδομή δεν λειτουργεί πραγματικά.

9. Ορισμό υπεύθυνου ή ομάδας για το ποδήλατο στον Δήμο Χανίων και αντίστοιχης αρμοδιότητας στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Η πόλη και η περιφερειακή της ενδοχώρα χρειάζονται σταθερή, υπεύθυνη και ειλικρινή επικοινωνία με τους χρήστες ποδηλάτου και την κοινωνία των πολιτών, όχι αποσπασματικές επαφές όταν πλησιάζει κάποια “ημέρα” ή “εβδομάδα” βιώσιμης κινητικότητας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου είναι μια καλή αφορμή για γιορτή. Αλλά για εμάς είναι κυρίως αφορμή για διεκδίκηση.

Γιατί το ποδήλατο είναι καθημερινότητα.

Γιατί οι δρόμοι δεν ανήκουν μόνο στα αυτοκίνητα.

Γιατί τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι άνθρωποι με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα σε ασφαλή μετακίνηση.

Γιατί οι συνδέσεις του κέντρου με τις γειτονιές, τα σχολεία και τις περιαστικές περιοχές είναι προϋπόθεση για πραγματική βιώσιμη κινητικότητα.

Γιατί μια πόλη που δίνει χώρο στο ποδήλατο δίνει χώρο στη ζωή.

Οι ΠοδηΛάτρεις συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

Ποδήλατα παντού.

Ασφαλείς δρόμους παντού.

Ποδηλατικές συνδέσεις από το κέντρο προς όλες τις γειτονιές και τις περιαστικές περιοχές.

ΑΣΔΕΚ γύρω από τα σχολεία.

Πόλη για όλους και όλες»