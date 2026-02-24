Ποδηλατοκίνηση και ασφάλεια στα Χανιά… δύο ξένοι στην ίδια πόλη

Η δήλωση του δήµαρχου στην εκδήλωση «Ερωτευµένοι µε το Ποδήλατο», αναφερόµενη στα ποδηλατοτραίνα που οργάνωσαν η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης µε τη συλλογικότητα Ποδηλάτρεις, δεν απέχει πολύ από ό,τι θα δήλωνε εξωγήινος αν προσγειωνόταν ερωτώµενος την περασµένη Πέµπτη στα Χανιά βλέποντας ήλιο, εκαντοντάδες ποδήλατα στο κέντρο της πόλης και χαρούµενα παιδιά:

«Σήµερα είναι µια υπέροχη µέρα για τα Χανιά, µε εξαιρετικό καιρό και θετική διάθεση, και κυρίως µε τα υπέροχα παιδιά που συµµετείχαν στη δράση. Εκα­τοντάδες µαθητές της πόλης µας µπόρεσαν, είτε µε τα ποδήλατά τους είτε πεζοί, να έρθουν εδώ, στο Πει­ραµατικό Γυµνάσιο, διασχίζοντας τις διαδροµές της πόλης, για να ανακαλύψουν την οµορφιά του ποδη­λάτου και, κυρίως, για να ενισχύσουν έναν εναλλακτι­κό τρόπο µετακίνησης, αφήνοντας το αυτοκίνητο, οι ίδιοι και οι συνοδοί τους, ώστε να συµβάλλουµε όλοι στη δηµιουργία µιας πιο όµορφης πόλης».

Ερωτώ: ποιες διαδροµές της πόλης, εννοεί ποδηλατόδροµους υποθέτω, διέσχισαν; Θα απαντούσαν οι, πέραν πάσης αµφιβολίας καλόπιστοι, Ποδηλάτρεις: «Τι έχει γίνει στην πόλη και τα προάστια για την ασφάλεια των χρηστών των ποδηλάτων;;; Βελτιώθηκαν οι συνθήκες για να µπορούν (όσοι µαθητές και µαθήτριες θέλουν) να πηγαίνουν στο σχολείο τους µε το ποδήλατο;;; Αντιθέτως οι πενιχρές υποδοµές του ποδηλάτου στην πόλη µας τα τελευταία δυο χρόνια σταδιακά χειροτερέυουν ή καταστρέφονται… Πού είναι ο ποδηλατόδροµος που τόσο πολύ διαφηµίστηκε από την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή στην ακτή Κανάρη; ∆είτε τον ποδηλατόδροµο στην Κυδωνίας..».

Αν δεν το ξέρει ο δήµαρχος προχτές έγινε ολόκληρη επιχείρηση Παρµενίων για να µπορέσουν τα παιδιά να κάνουν ποδήλατο στην πόλη. Στη συνέχεια καλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν την οµορφιά του ποδηλάτου και να ενισχύσουν τον εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης σαν να φταίνε αυτά και οι συνοδοί τους (sic!) που δεν χρησιµοποιούν το ποδήλατο.

Την ίδια στιγµή που οι της ∆ηµοτικής Αρχής µιλούν για ασφαλείς διαδροµές και καλούν τους γονείς να αφήνουν τα παδιά να χρησιµοποιούν το ποδήλατο, στο πάρκο Μαρκόπουλου, όπως αρέσκεται να το ονοµάζει η ∆ηµοτική Αρχή, που διαθέτει έναν από τους ελάχιστους µεγάλους χώρους για ποδηλατάδα µικρών παιδιών, ο ∆ήµος έχει δηµιουργήσει και λειτουργεί (παράνοµα) ένα πάρκινγκ στο οποίο δεν τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Και εξηγούµαι: αυτός ο προσωρινός χώρος στάθµευσης χρησιµοποιεί την πύλη του πρώην στρατοπέδου ως µοναδική είσοδο-έξοδο των αυτοκινήτων και του ηλεκτρικού λεωφορείου που µπαινοβγαίνει µε συχνότητα 20λέπτου. ∆εν έχουν αλλάξει τίποτε από την εποχή του στρατοπέδου (τότε βέβαια για κάθε όχηµα που έβγαινε έδινε σήµα ο αξιωµατικός πύλης µετά από οπτικό έλεγχο του δρόµου) και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες λόγω του υψηλού τοίχου περίφραξης και της κολώνας της ∆ΕΗ µε το µετασχηµατιστή που εξαφανίζει το πεζοδρόµιο, ο οδηγός που βγαίνει, για να δει αν κατεβαίνει κανείς από τη Μαλινού πρέπει να βγάλει το µισό αυτοκινήτο έξω.

Και καλά αν δεν δει αυτοκίνητο θα υπάρξουν µόνο υλικές ζηµιές. Αν δεν δει ποδήλατο, τελευταία πολλά παιδιά κατεβαίνουν από τον Άγιο Ιωάννη για να µπουν στο χώρο δίπλα στην παιδική χαρά να κάνουν ποδήλατο, θα έχουµε µόνο υλικές ζηµιές; Επειδή µου κάνει εντύπωση η µακαριότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται το θέµα, για να µην τρέχουµε αφού γίνει το δυστύχηµα, ως κάτοικος της περιοχής, το αναδεικνύω µε την ευκαιρία. Για την ιστορία, κάτοικοι και συλλογικότητες έχουµε κάνει ασφαλιστικά µέτρα για το θέµα και αναµένουµε την απόφαση του δικαστηρίου.