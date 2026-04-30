Ποδηλατικοί Αγώνες ΜΤΒ «ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ 2026»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά, η ΚΕΔΗΠ Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Α.Ο. Χανίων «Ο Κύδων» (Τμήμα Ποδηλασίας), την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σέμπρωνα, συνδιοργανώνουν για 8η συνεχόμενη χρονιά τον Ποδηλατικό Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ «ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ 2026».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά, με ώρα έναρξης στις 11:30 π.μ.
Στον αγώνα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 ετών και άνω, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες:
• Μικρές κατηγορίες: από 6 έως 17 ετών
• Μεγάλες κατηγορίες: από 20 ετών και άνω
Η τελετή λήξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Σέμπρωνα.
Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.
Η διοργάνωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία ανάδειξης του ορεινού όγκου και του μοναδικού φυσικού κάλλους του Δήμου Πλατανιά, καθώς οι διαδρομές του αγώνα διασχίζουν εντυπωσιακά τοπία, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται  η Δ.Κ. του Σέμπρωνα ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και προβάλλοντας τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.
Πρόκειται για μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που προάγει την ορεινή ποδηλασία, ενισχύει την εξωστρέφεια του Δήμου και συμβάλλει ενεργά στη σύνδεση του αθλητισμού με το φυσικό περιβάλλον»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

