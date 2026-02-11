Ποδηλατική δράση στα Χανιά: «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο»

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τη Συλλογικότητα «ΠοδηΛάτρεις», τους Αθλητικούς Συλλόγους Ποδηλασίας Π.Ο.Χ. Τάλως ANEK LINES και Α.Ο. Κύδων διοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ποδηλατική δράση «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο».

Στη δράση καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, σε μια γιορτή βιωματικής μάθησης, χαράς, έκφρασης και ενεργού συμμετοχής στον δημόσιο χώρο.

Στόχος της δράσης είναι να προωθήσει με βιωματικό τρόπο την ασφαλή, ενεργητική και βιώσιμη μετακίνηση με το ποδήλατο και το περπάτημα στην καθημερινή ζωή ενθαρρύνοντας τη χρήση του ποδηλάτου, ιδιαίτερα για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο, και προωθώντας την οδική ασφάλεια, τη συνύπαρξη στον αστικό ιστό και τη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών από νεαρή ηλικία.

Η πρωτοβουλία «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο.. ξανά!!» περιλαμβάνει:

• Τρεις (3) οργανωμένες ομαδικές ποδηλατικές διαδρομές (ποδηλατοτρένα) με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίες θε ξεκινήσουν περίπου στις 9:00πμ και θα διέρχονται από τα σχολεία που συμμετέχουν και θα καταλήξουν σε κοινό σημείο προορισμού που φέτος είναι η αυλή του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων (στην Αγορά) όπου και θα κοπεί η πίτα του ποδηλάτου. Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων τα ποδηλατοτρένα θα επιστρέψουν σε κάθε σχολείο μέχρι περίπου στις 13:00.

• Δημιουργικές δράσεις έκφρασης, με επίκεντρο τη φωνή των μαθητών, μέσα από γραπτό λόγο, εικαστικές και οπτικοακουστικές δημιουργίες, μουσική και άλλες μορφές τέχνης που θα παραδοθούν και θα προβληθούν στην αυλή του Πειραματικού Γυμνασίου και στην συνέχεια θα διαδοθούν σε όλα τα σχολεία και την ευρύτερη κοινωνία.

«Γράμμα προς τους Μεγάλους»

Ο ένας από τους δύο άξονες της δράσης (ο άλλος είναι τα «ποδηλατοτρένα») είναι η δημιουργική γραφή και καλλιτεχνική έκφραση με τίτλο «Γράμμα προς τους Μεγάλους», όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν καλεστεί να απευθυνθούν σε ενήλικες, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας:

• τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη μετακίνηση στην πόλη,

• τις ανάγκες και τις προτάσεις τους για πιο ασφαλείς και φιλικές διαδρομές κυρίως από και προς το σχολείο τους,

• τις αλλαγές που οραματίζονται στο σχολικό και αστικό τους περιβάλλον.

Ποδηλατική δράση με έμφαση στην ασφάλεια

Οι ποδηλατικές διαδρομές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, το οποίο θα έχει τον συντονισμό για την ασφαλή διεξαγωγή της δράσης. Η συνοδεία των μαθητών θα γίνεται από εκπαιδευτικούς, γονείς και εθελοντές της συλλογικότητας «ΠοδηΛάτρεις» και άλλων φορέων, με την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όλοι οι συμμετέχοντες θα φορούν υποχρεωτικά ποδηλατικό κράνος.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να στολίσουν τα ποδήλατά τους με διάφορους τρόπους (μπαλόνια, λουλούδια, χαρτόνια κλπ) σύμφωνα με το θέμα της ημέρας και να συμμετάσχουν φορώντας κόκκινο μπλουζάκι, μετατρέποντας τη δράση σε μια ζωντανή και χαρούμενη γιορτή.

Η δράση στηρίζεται ενεργά από την πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων Move it Now, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Εκπαίδευσης, περισσότερους από 40 φορείς και 35 σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων.