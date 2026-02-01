«Πνίγηκαν» στην αφρικανική σκόνη τα Χανιά

Αυξημένα είναι τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης στα Χανιά με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.
Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Κρήτης η ποιότητα του αέρα κρίνεται εξαιρετικά επιβαρυμένη, καθώς οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 έφτασαν τα 346,4 μg/m³ και PM2.5 τα 95,6 μg/m³, τιμές πολλαπλάσιες των ορίων ασφαλείας.
Συστάσεις Προστασίας του πληθυσμού
Για τον γενικό πληθυσμό:
· Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται
ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό
Για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
· Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
· Καρδιοπαθείς
· παιδιά καθώς και
· τα άτομα άνω των 65 ετών
θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.
· Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου