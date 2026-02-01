«Πνίγηκαν» στην αφρικανική σκόνη τα Χανιά

Αυξημένα είναι τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης στα Χανιά με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Κρήτης η ποιότητα του αέρα κρίνεται εξαιρετικά επιβαρυμένη, καθώς οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 έφτασαν τα 346,4 μg/m³ και PM2.5 τα 95,6 μg/m³, τιμές πολλαπλάσιες των ορίων ασφαλείας.

Συστάσεις Προστασίας του πληθυσμού

Για τον γενικό πληθυσμό:

· Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται

ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό

Για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

· Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα

· Καρδιοπαθείς

· παιδιά καθώς και

· τα άτομα άνω των 65 ετών

θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

· Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου