Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς, εργαστήρια και πρωτοβουλίες για ειδικές ομάδες πληθυσμού, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα δράσης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) για τη νέα θεατρική σεζόν. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση των θεατρικών σκηνών «Μίκης Θεοδωράκης» και «Δημήτρης Βλησίδης», που θα φιλοξενούν πλέον τις καλλιτεχνικές παραγωγές του θεάτρου.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, η πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου Σοφία Μαλανδράκη, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων Γιάννης Γιαννακάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νικορέστης Χανιωτάκης και καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που προγραμματίζονται.

Πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Στην πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 21:00 όπου στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» της κωμωδίας «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα. Στο έργο αναφέρθηκε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο σκηνοθέτης κ. Νινίκας, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο του Άκη Δήμου κλασικό και τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που θα ανέβει η επικαιροποιημένη εκδοχή του, όπως το διαμόρφωσε ο ίδιος ο συγγραφέας και το εμπιστεύτηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., ενώ η ηθοποιός Ιώ Ασηθιανάκη εξέφρασε την αγωνία της για το πως θα υποδεχθεί το κοινό των Χανίων την κωμωδία του Άκη Δήμου.

Το έργο θα παρουσιαστεί έως 20 Νοεμβρίου στα Χανιά (Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή και Δευτέρα στις 18:30 και μια τελευταία παράσταση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00), ενώ μετά θα περιοδεύσει στην ενδοχώρα της Π.Ε. Χανίων και τις άλλες Π.Ε. της Κρήτης.

Μουσική – Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Γιαμούζη.

Φωτισμοί: Μιχάλης Σκουλάς.

Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας, Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, Γιάννης Χαρκοφτάκης.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: more.com

– Στην παράσταση της Παιδικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. «Απαγορεύεται η μουσική» των Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη, σε σκηνοθεσία Βαλεντίνας Παπαδημητράκη που θα παρουσιαστεί σε σχολεία από 1 Δεκεμβρίου (είτε σε κατάλληλο χώρο του σχολείου, είτε στο θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης») και για το κοινό Σάββατο 29 Νοεμβρίου (18:00) και Κυριακή 30 Νοεμβρίου (12:00) στο θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης».

Η σκηνοθέτις του έργου Βαλεντίνα Παπαδημητράκη τόνισε ότι το έργο των Άγγελου Αγγέλου και Έμης Σίνη, που απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 12 ετών, έχει γνωρίσει πολλά επιτυχημένα ανεβάσματα έως σήμερα σε σκηνές της Αθήνας, ενώ η ηθοποιός Άλκηστις Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στους χαρακτήρες και την πλοκή του έργου.

Σκηνικά – Κοστούμια: Ξανθή Κόντου.

Μουσική: Άγγελος Αγγέλου.

Μουσική Διδασκαλία: Έλσα Στουρνάρα.

Κίνηση – Χορογραφίες: Έλενα Σταυροπούλου.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ειρήνη Χαιρετάκη.

Παίζουν: Άλκηστις Αγγελοπούλου, Μάριος Βερτζίνης, Αμαλία Κωσταδάμ, Κωνσταντίνος Ciel Λεβάκης.

– Στην παράσταση της Εφηβικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., «4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα» του Τζέμς Φριτς σε μετάφραση-σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική του Κωστή Μαραβέγια, που θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» τον Ιανουάριο του 2026.

– Στη συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. με το Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) «Τα Άσπρα Άλογα» του Χένρικ Ίψεν που θα ανέβει σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και σκηνικά – κοστούμια Άννας Μαχαιριανάκη, στο ΠΣΚΗ 6-7 και 8 Μαρτίου 2026 (στις 21:00), ενώ θα ακολουθήσουν παραστάσεις στα Χανιά, άλλες πόλεις της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

– Στη συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. με την εταιρεία του Διονύση Παναγιωτάκη Stages Network, για την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Ζαχαρένιας Πετράκη, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με βοηθό σκηνοθέτη τη Θεοδώρα Κοκκινίδη, μουσική Γιώργου Ανδρέου, σκηνικά Μαρίας Φιλίππου και κοστούμια Ιωάννας Καλαβρού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στα Παιδικά και Νεανικά Εργαστήρια Θεάτρου που περιλαμβάνουν τμήματα:

– Για Νηπιαγωγείο, με την Ειρήνη Μαμάση, θεατρολόγος – ηθοποιός και Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, θεατρολόγος

– Μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού, με τη Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις.

– Μαθητές Γ’ και Δ’ Δημοτικού, με τη Φαίδρα Γαλανάκη, ηθοποιός.

– Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με την Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος.

– Μαθητές Γυμνασίου, με την Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός,

– Μαθητές Λυκείου με τη Στελλίνα Ιωαννίδου, ηθοποιός – σκηνοθέτις

– «Μουσειακό Θέατρο, δραματοποίηση μυθολογίας» Απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, με τις Αλίκη Βρανά, θεατρολόγος και Κυβέλη Κουκουδάκη, παιδαγωγός-μουσικός.

Στα Εργαστήρια Ενηλίκων που περιλαμβάνουν:

– Την Πειραματική Σκηνή για άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω με τις Αθηνά Μαθιουδάκη, ηθοποιός, Ιώ Ασηθιανάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, Θένια Χατζή, ηθοποιός και Στέλλα Σκορδαρά, ηθοποιός, παιδαγωγός, σκηνοθέτις.

– Το Εργαστήριο Φωνής, Λόγου και Αφήγησης με τη Ζαχαρούλα Κληματσάκη, ηθοποιός, μουσικός, δασκάλα τραγουδιού, αγωγής λόγου, υποκριτικής και αφήγησης.

– Το Εργαστήριο Θεάτρου Forum με την Ανθούλα Μαρινάκη, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός και σύμβουλος ψυχικής υγείας.

– Τα Εργαστήρια για Άτομα με Αναπηρία που γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και περιλαμβάνουν: α) Δύο θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με το Κ.δ.α.π. Α.μ.ε.α. «Ατλαντίδα», β) Ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία. Εμψυχωτές Μαρία Θεοδοσιάδου ειδική παιδαγωγός, Μάκης Κοκονάκης κοινωνικός φροντιστής, Ρήγας Κούγκολος βοηθός εμψυχωτής, Κωνσταντίνος Γεωργιλάκης κοινωνικός λειτουργός.

Τα θεατρικά εργαστήρια για άτομα με αναπηρία καθώς και οι ομάδες συμβουλευτικής για τους γονείς παρέχονται δωρεάν.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο των εργαστηρίων και βιογραφικά των εκπαιδευτών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης www.dipethekritis.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ αναφέρθηκε ακόμα:

– Σε συνεργασίες με το Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη για την παραγωγή μέσα στα επόμενα χρόνια παραστάσεων μουσικού θεάτρου – μιούζικαλ.

– Την παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο ΉΒΗ στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

– Τη στήριξη και την ανάπτυξη συνεργασιών με το 13ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, στο πλαίσιο των οποίων θα πραγματοποιούνται δράσεις και παραστάσεις πέρα από την Ιεράπετρα και στα Χανιά.

– Τη υλοποίηση σεμιναρίων σε συνεργασία με τον πρώην διευθυντή του Actors Studio Ανδρέα Μανωλικάκη.

– Στη συμμετοχή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στο πρόγραμμα «Φιλική Δικαιοσύνη» των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, και αφορά στην εφαρμογή ενός αναμορφωτικού μέτρου για παιδιά με παραβατική συμπεριφορά, μέσα από την παρακολούθηση πολιτιστικών δράσεων και καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών δράσεων.

– Την επαναφορά του Φεστιβάλ Σχολικού Θεάτρου, με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕΚ, ώστε τις ίδιες μέρες σε όλους τους νομούς της Κρήτης να παίζονται σχολικές παραστάσεις.

– Τη συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου για τη συνδιοργάνωση του καλοκαιρινού Αναγεννησιακού Φεστιβάλ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Στις νέες πρωτοβουλίες που έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που συνεχίζονται αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕΚ Σοφία Μαλανδράκη. Υπογράμμισε ιδιαίτερα τις δράσεις με κοινωνικό πρόσωπο όπως τα Εργαστήρια για ΑμεΑ και συμβουλευτικής γονέων ΑμεΑ που συνεχίζονται και προσφέρονται δωρεάν, το Εργαστήριο Θεάτρου μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς και το πρόγραμμα «Φιλική Δικαιοσύνη», τόνισε το ξεκίνημα του Εργαστηρίου Θεάτρου Forum – θεάτρου των καταπιεσμένων, και έκανε ειδική αναφορά στα νέα Εργαστήρια Λόγου Φωνής και Αφήγησης και για νήπια.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Χανίων Γιάννης Γιαννακάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην θεατρική ενεργοποίηση δύο «εμβληματικών χώρων» των σκηνών «Μίκης Θεοδωράκης» και «Δημήτρης Βλησίδης», ενώ κάλεσε το κοινό να αγκαλιάσει και να συνδεθεί με το θέατρο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και τους χώρους που φιλοξενούν τις παραστάσεις.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Νικορέστης Χανιωτάκης υπογράμμισε ότι το Θέατρο ανήκει σε όλη την Κρήτη και θα είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητα για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. να ακουστούν νέες φωνές. Σημείωσε ακόμα ότι είναι σημαντικό να συνδεθούν οι παραστάσεις του Θεάτρου με συγκεκριμένους χώρους και συγκεκριμένα το «Μίκης Θεοδωράκης» και το Θέατρο «Βλησίδη» (που η επιδίωξη είναι να μετατραπεί σε ένα παιδικό – νεανικό στέκι όπου θα παρουσιάζονται διαρκώς παραστάσεις) και μίλησε για συνεργασίες και με άλλους χώρους όπως το Πνευματικό Κέντρο όπου θα φιλοξενούνται τα Εργαστήρια ΑμεΑ, το Βενιζέλειο Ωδείο όπου θα γίνονται πρόβες κ.λπ.