Πλώρη για μετάλλιο τα κορίτσια του Κύδωνα στο βόλεϊ!

Με μία εκπληκτική εμφάνιση οι κορασίδες του Κύδωνα νίκησαν 3-1 το θεωρητικά φαβορί ΖΑΟΝ και προκρίθηκαν στο Φάιναλ 4 του πανελληνίου πρωταθλήματος βόλεϊ Κ18.

Μάλιστα μετά τη νίκη του Ηλυσιακού με 3-0 επί της Παναχαϊκής την Παρασκευή ο χανιώτικος όμιλος αναγκάστηκε να ταξιδέψει ως 2ος του Γ ομίλου στην Καλαμάτα και εκεί αντιμετώπισε τον 1ο του Δ ομίλου ΖΑΟΝ που είχε νικήσει και στους 3 αγώνες που είχε δώσει εκεί.

Αυτή η ταλαιπωρία επηρέασε κάπως τον Κύδωνα που έχασε 25-22 το α σετ όμως στο β’ αν και έχανε 13-10 και 23-21 με τεράστια ψυχικά αποθέματα το πήρε με 26-24 ισοφαρίζοντας. Στο γ’ φάνηκε η ανωτερότητα του (25-19) και στο τέταρτο η ομάδα της Κηφισιάς πέταξε… λευκή πετσέτα καθώς οι Χανιωτισσες το πήραν πανηγυρικά με 25-8 και μαζί την πρόκριση στην τελική φάση.

Τα σετ του αγώνα: ΖΑΟΝ – Κύδων 1-3 Σετ: 25-22, 24-26, 19-25, 8-25

Κύδων (Κατοικος Χρ. – Τσάτσου Γ.): Μπουρμπακη Γ., Αναστασάκη Θ., Σεληνιωτακη Εύα, Μπουρμπακη Εμ., Παπαδοπούλου Εμ., Γιακουμπιετς Β. (αρχική 6αδα), Ιορδανογλου Χ., Τριπολιτσιώτη Αικ., Παλαυρα Αλ., Μανουσάκη Άννα (λίμπερο)