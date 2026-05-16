Πλώρη για μετάλλιο τα κορίτσια του Κύδωνα στο βόλεϊ!

Γιώργος Δρακάκης
Με μία εκπληκτική εμφάνιση οι κορασίδες του Κύδωνα νίκησαν 3-1 το θεωρητικά φαβορί ΖΑΟΝ και προκρίθηκαν στο Φάιναλ 4 του πανελληνίου πρωταθλήματος βόλεϊ Κ18.

Μάλιστα μετά τη νίκη του Ηλυσιακού με 3-0 επί της Παναχαϊκής την Παρασκευή ο χανιώτικος όμιλος αναγκάστηκε να ταξιδέψει ως 2ος του Γ ομίλου στην Καλαμάτα και εκεί αντιμετώπισε τον 1ο του Δ ομίλου ΖΑΟΝ που είχε νικήσει και στους 3 αγώνες που είχε δώσει εκεί.

Αυτή η ταλαιπωρία επηρέασε κάπως τον Κύδωνα που έχασε 25-22 το α σετ όμως στο β’ αν και έχανε 13-10 και 23-21 με τεράστια ψυχικά αποθέματα το πήρε με 26-24 ισοφαρίζοντας. Στο γ’ φάνηκε η ανωτερότητα του (25-19) και στο τέταρτο η ομάδα της Κηφισιάς πέταξε… λευκή πετσέτα καθώς οι Χανιωτισσες το πήραν πανηγυρικά με 25-8 και μαζί την πρόκριση στην τελική φάση.

Τα σετ του αγώνα: ΖΑΟΝ – Κύδων 1-3 Σετ: 25-22, 24-26, 19-25, 8-25

Κύδων (Κατοικος Χρ. – Τσάτσου Γ.): Μπουρμπακη Γ., Αναστασάκη Θ., Σεληνιωτακη Εύα, Μπουρμπακη Εμ., Παπαδοπούλου Εμ., Γιακουμπιετς Β. (αρχική 6αδα), Ιορδανογλου Χ., Τριπολιτσιώτη Αικ., Παλαυρα Αλ., Μανουσάκη Άννα (λίμπερο)

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

