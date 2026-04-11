Πλήθος πιστών στη Μητρόπολη για την περιφορά του Επιταφίου στα Χανιά

Γιάννης Κάκανος
Γιάννης Κάκανος
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς κατάνυξης χοροστατούντος του νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην πόλη μας η ακολουθία της κορύφωσης του Θείου Δράματος.
Το “παρών” έδωσαν εκπρόσωποι  τοπικών αρχών, ενώ καταγράφηκε πρωτοφανής μαζική συμμετοχή πιστών, οι οποίοι τίμησαν το νέο ποιμενάρχη, καθώς η μητρόπολη παρέμεινε χηρεύουσα επί σχεδόν ένα έτος.
Στη συνέχεια ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων, με τους πιστούς, από μπαλκόνια και δρόμους να τον ραίνουν με ροδοπέταλα. Τον Επιτάφιο κρατούσαν και συνόδευαν άνδρες και γυναίκες του παραδοσιακού συλλόγου “Βιγλάτορες”, δημιουργώντας μια εικόνα βαθιάς πίστης και σεβασμού στον Σταυρωμένο..
Της πομπής προπορευόταν τριάδα ενστόλων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ακολουθούσαν η Φιλαρμονική του Δήμου και της 5ης Μεραρχίας Κρητών, δίνοντας τον ρυθμό σε μια μακρά και εντυπωσιακή πομπή, με εκατοντάδες πιστούς να ακολουθούν με σεβασμό, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά. ριζωμένη πίστη και τη ζωντανή παράδοση που διατηρείται αναλλοίωτη στα Χανιά.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

