Πλήθος πιστών στη Μητρόπολη για την περιφορά του Επιταφίου στα Χανιά

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς κατάνυξης χοροστατούντος του νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στην πόλη μας η ακολουθία της κορύφωσης του Θείου Δράματος.

Το “παρών” έδωσαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενώ καταγράφηκε πρωτοφανής μαζική συμμετοχή πιστών, οι οποίοι τίμησαν το νέο ποιμενάρχη, καθώς η μητρόπολη παρέμεινε χηρεύουσα επί σχεδόν ένα έτος.

Στη συνέχεια ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους των Χανίων, με τους πιστούς, από μπαλκόνια και δρόμους να τον ραίνουν με ροδοπέταλα. Τον Επιτάφιο κρατούσαν και συνόδευαν άνδρες και γυναίκες του παραδοσιακού συλλόγου “Βιγλάτορες”, δημιουργώντας μια εικόνα βαθιάς πίστης και σεβασμού στον Σταυρωμένο..

Της πομπής προπορευόταν τριάδα ενστόλων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ακολουθούσαν η Φιλαρμονική του Δήμου και της 5ης Μεραρχίας Κρητών, δίνοντας τον ρυθμό σε μια μακρά και εντυπωσιακή πομπή, με εκατοντάδες πιστούς να ακολουθούν με σεβασμό, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά. ριζωμένη πίστη και τη ζωντανή παράδοση που διατηρείται αναλλοίωτη στα Χανιά.