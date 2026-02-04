Πλήθος κόσμου στην κοπή πίτας του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη (φωτ.)

1 από 15

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ιστορικό Καφέ: “Κήπος” για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του βουλευτή του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.

Όπως το έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, ο κ. Μαρκογιαννάκης γιόρτασε τα γενέθλιά του κόβοντας ταυτόχρονα την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ανοιχτή εκδήλωση μαζί με φίλους και συνεργάτες.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης ευχαρίστησε όλους και όλες για την παρουσία τους και τις ευχές τους, σε μια εκδήλωση που το προσωπικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο στην επικοινωνία. Ο βουλευτής Χανίων δεν παρέλειψε να μιλήσει εν συντομία και για την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως για τους πολιτικούς στόχους της κυβέρνησης για το 2026. Τόνισε ότι, στην πορεία για τις εκλογές του 2027, αυτή η χρονιά είναι κομβική ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πολιτικές που θα μετατρέψουν τη δημοσιονομική σταθερότητα σε αύξηση των εισοδημάτων και καταπολέμηση της ακρίβειας για τους πολίτες.

Περιγράφοντας, τέλος, το πολιτικό τοπίο ο κ. Μαρκογιαννάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην αδυναμία διατύπωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης από την αντιπολίτευση σε μια συγκυρία διεθνούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι μια ευκαιρία καθώς το 2025 ήταν ένα έτος πολλών αλλαγών κυρίως στη διεθνή πολιτική σκήνη, το 2026 είναι το τελευταίο γεμάτο έτος πριν τις εκλογές του 2027. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και για εμάς να αποτυπώσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές είναι κοντά, η ΝΔ οφείλει και πάλι να είναι πρώτη, να είναι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Χρειάζεται όμως πολύ δουλειά, υπάρχει κόσμος δικαίως δυσαρεστημένος, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι η απόλυτη στόχευση στο κυβερνητικό πρόγραμμα με όσο το δυνατόν ταχύτερους και αποτελεσματικούς ρυθμούς».