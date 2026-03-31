Πλήθος κόσμου αποχαιρετά την Μαρινέλλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, που συνεχίζεται αμείωτη από το πρωί στις 08.00, η Ελλάδα αποχαιρετά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη τη μοναδική Μαρινέλλα, μία από τις φωνές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η σορός της Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το περασμένο Σάββατο, θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα έως τις 13:00. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να τελεσθεί στις 14.00 η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων δε, έχει ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Μολαταύτα, από νωρίς η Μητρόπολη είχε κατακλυσθεί από στεφάνια που είχαν στείλει και επιφανείς ιδιώτες (ανάμεσά τους η ΠΑΕ Ολυμπιακός κι οι εφημερίδες «Βήμα» και «Νέα») εις μνήμην της Μαρινέλλας.

Από το πρωί πλήθος κόσμου ανέμενε τη σορό της μεγάλης ερμηνεύτριας, η οποία έφθασε στο παρεκκλήσι συνοδεία της οικογένειάς της, της κόρης της Τζωρτζίνας και των εγγονών της Μελίνας και Δημήτρη, καθώς και στενών της φίλων. Αμέσως μετά το προσκύνημα, ο κόσμος περνούσε την πόρτα της Μητρόπολης για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη της.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνιζαν τη μεγάλη προσφορά, τη μοναδική φωνή και την πληθωρική παρουσία της Μαρινέλλας στη σκηνή και τον κινηματογράφο, που συντροφεύει με τα αξέχαστα τραγούδια της. Τη μεγάλη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι σημείωναν και γνωστές προσωπικότητες και τραγουδιστές, που επίσης από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν για να προσκυνήσουν και να καταλάβουν θέση στη Μητρόπολη για την εξόδιο λειτουργία.

Από τους πρώτους προσήλθε και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος όπως έχει γίνει γνωστό, μαζί με την Χάρις Αλεξίου θα μνημονεύσουν μετά το πέρας της λειτουργίας την μεγάλη ερμηνεύτρια, αν και η ίδια η Μαρινέλλα είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους.

Η αξιομνημόνευτη καλλιτέχνιδα, που για πάνω από έξι δεκαετίες σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τη φωνή και την ερμηνεία της έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη περίοδο υγείας, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επί σκηνής, στο Ηρώδειο, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

