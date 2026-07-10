Πληθωρισμός σε… έξαρση

Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται ο πληθωρισμός στη χώρα μας, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά την μικρή αποκλιμάκωση που κατεγράφη τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ενώ περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν και στο κρέας.

Το θέμα της ακρίβειας απασχολεί την κυβέρνηση και χθες, στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων αποφασίστηκε, από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους δύο έως τέσσερις μήνες να ισχύσει το ποσοστό μείωσης, το λιγότερο 5% τιμών στα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.

Σαφώς, οι μειώσεις αυτές είναι καλοδεχούμενες καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις έχουν “γονατίσει” νοικοκυριά και καταναλωτές.

Το κύμα ακρίβειας δυστυχώς, δείχνει όλο και πιο πολύ το “σκληρό του πρόσωπο” και οι όποιες παρεμβάσεις είναι χρήσιμες. Πέραν όμως τις μειώσεις τιμών χρειάζονται και άλλες δραστικές παρεμβάσεις, όπως έλεγχος στα περιθώρια κέρδους, ενίσχυση του ανταγωνισμού και μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Διαφορετικά, οι πληθωριστικές πιέσεις θα διαιωνίζονται.