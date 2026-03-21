Πληθώρα περιστατικών στο ΕΚΑΒ Χανίων – Τροχαίο με τραυματισμό στον Παζινό

Σε πληθώρα περιστατικών χρειάστηκε να επέμβει το Σάββατο ο τομέας Χανίων του ΕΚΑΒ Χανίων με ένα από τα σοβαρότερα το τροχαίο ατύχημα στον Παζινό.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο, κάτω από αιτίες που διερευνά η Τροχαία, έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τραυματισμένο τον ηλικιωμένο οδηγό του αυτοκινήτου στο Νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει 4 ασθενοφόρα στα Χανιά και ένα στον Καβρό, χρειάστηκε μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου να επέμβει σε πάνω από 10 περιστατικά.