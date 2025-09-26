Πλησιάζει στην 10η θέση η Ελλάδα

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες στην Ελβετία με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις, στη League Phase του Europa League, έδωσε 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA και κατάφερε να μειώσει στους 2.388 τους βαθμούς από τη 10η θέση και την Τσεχία, ενώ αποσπάστηκε από τους διώκτες της (Νορβηγία, Δανία και Πολωνία) στη μάχη της 11ης θέσης.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600
10. Τσεχία 40.700
11. Ελλάδα 38.312
12. Νορβηγία 36.987
13. Δανία 35.981
14. Πολωνία 35.875
15. Αυστρία 31.850
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:
10η ΘΕΣΗ
——–
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
———–
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League