Πλησιάζει στην 10η θέση η Ελλάδα

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες στην Ελβετία με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις, στη League Phase του Europa League, έδωσε 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA και κατάφερε να μειώσει στους 2.388 τους βαθμούς από τη 10η θέση και την Τσεχία, ενώ αποσπάστηκε από τους διώκτες της (Νορβηγία, Δανία και Πολωνία) στη μάχη της 11ης θέσης.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600

10. Τσεχία 40.700

11. Ελλάδα 38.312

12. Νορβηγία 36.987

13. Δανία 35.981

14. Πολωνία 35.875

15. Αυστρία 31.850

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

——–

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

———–

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League