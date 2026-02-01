Πλήγμα στα αμπέλια της Κρήτης από την κλιματική αλλαγή

Η επιτάχυνση των φαινολογικών σταδίων του αμπελιού και η αυξημένη πίεση από εχθρούς και ασθένειες, ως άμεση συνέπεια της κλιματικής μεταβολής, συνιστούν πλέον δομικό πρόβλημα για τον κρητικό αμπελώνα, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης του κρητικού αμπελώνα για τις καλλιεργητικές περιόδους 2023 – 2025.

Η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων της τελευταίας 17ετίας καταγράφει σαφή

τάση μείωσης των βροχοπτώσεων και σταδιακή άνοδο της μέσης θερμοκρασίας σε όλη την

Κρήτη, με εντονότερα φαινόμενα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Το υδρολογικό έτος 2023–2024 χαρακτηρίζεται από τα πιο ξηρά των τελευταίων δεκαετιών, με ενδεικτικό παράδειγμα τη Σητεία, όπου το ύψος βροχής έφτασε μόλις το 31% του μακροχρό

νιου μέσου όρου, δημιουργώντας συνθήκες έντονης υδατικής καταπόνησης για τις καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 2024 καταγράφεται ως το θερμότερο έτος της περιόδου, με μέση ετήσια θερμοκρασία αυξημένη έως και κατά 1,4°C σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεση επίδραση στη φυσιολογία του αμπελιού, καθώς η έκπτυξη, η άνθηση και το γυάλισμα εμφανίστηκαν σημαντικά νωρίτερα, καθι

στώντας το 2024 το πιο πρώιμο και ακραίο έτος της τριετίας, ενώ το 2025 ακολούθησε με ηπιότερη αλλά σαφώς πρώιμη εξέλιξη.

Η κλιματική πίεση αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά βασικών εχθρών του αμπελιού. Η ευδεμίδα παρουσίασε έντονη διαφοροποίηση στην έναρξη και τη διάρκεια των πτήσεών της, με το 2025 να καταγράφει την πρωιμότερη πρώτη πτήση, ενώ το 2024 ξεχώρισε για την εξαιρετικά πρώιμη δεύτερη γενιά. Παρότι η συνολική ένταση των προσβολών δεν συγκρίνεται με ιστορικά έτη μεγάλης έξαρσης, η χρονική μετατόπιση αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων ή καθυστερημένων επεμβάσεων.

Στον τομέα των ασθενειών, το ωίδιο παραμένει η σοβαρότερη απειλή για τον κρητικό αμπελώνα, με υψηλή πίεση προσβολών από την άνοιξη έως και το γυάλισμα των σταφυλιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία ευνοούν τη διασπορά του παθογόνου. Αντίθετα, ο περονόσπορος παρουσίασε έντονη επιδημική έξαρση το

2023, περιορίστηκε το 2024 και επανεμφανίστηκε τοπικά το 2025, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των καιρικών συνθηκών στην εξέλιξή του.

Τα δεδομένα καταλήγουν σε ένα σαφές συμπέρασμα: η κλιματική μεταβολή δεν επηρεάζει μόνο τιςαποδόσεις αλλά μεταβάλλει συνολικά τον χρονισμό και τη διαχείριση της αμπελουργικής παραγωγής στην Κρήτη. Η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση, έγκαιρη προσαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών και στοχευμένες παρεμβάσεις φυτοπρο

στασίας καθίσταται πλέον κρίσιμη, σε ένα περιβάλλον όπου οι ακραίες συνθήκες τείνουν να μετατραπούν σε κανονικότητα.