Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Ελλάδα

Πλήγμα σε κύκλωμα ναρκωτικών με κατασχέσεις 900.000 ευρώ σε Πάτρα και Αθήνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι λιμενικές αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που εκτυλίχθηκε σε Πάτρα και Αθήνα, με την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και τη σύλληψη δύο ημεδαπών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η αξία των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι αγγίζει τις 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου 2026, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 61 και 45 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του Γραφείου Ασφάλειας, των Ομάδων Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού και της αντίστοιχης ομάδας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο φορτηγού οχήματος στην ανατολική προβλήτα Ρίου Αχαΐας, το οποίο είχε αποβιβαστεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής Αντιρρίου-Ρίου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο φορτίο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης κατασχέθηκαν 100 αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,7 κιλών, καθώς και 40 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (hashish), βάρους 21,17 κιλών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε στην Αθήνα, όπου, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, συνελήφθη ο 45χρονος ημεδαπός στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς διατηρούσε αποθήκη με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών. Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκόλλητες ετικέτες ελληνικών και ισπανικών εταιρειών, παραστατικά αγοράς και διακίνησης, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ, προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, καθώς και όλα τα συναφή ευρήματα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

 

