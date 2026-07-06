Πληγή για μια ακόμη χρονιά οι πυρκαγιές

Στο προσκήνιο βρίσκονται για μία ακόμη χρονιά οι πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Εικόνες που προκαλούν θλίψη παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Ανθρώπινες ζωές και περιουσίες χάνονται, ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές καταγράφονται… με το πυροσβεστικό σώμα να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάσβεσή τους.

Και το καλοκαίρι, ακόμα δε έχει τελειώσει.

Όσο και αν λαμβάνονται τελικά, μέτρα πρόληψης, όσο και αν προειδοποιούν οι αρμόδιοι, όσο και αν αυξάνονται τα πρόστιμα για τους εμπρηστές, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να αποτελούν μία μεγάλη πληγή.

Ο τελικός απολογισμός, βέβαια, θα γίνει με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, στο τέλος Οκτωβρίου. Όμως, το σίγουρο που μπορεί βάση όλων τούτων να ειπωθεί, είναι ότι πλέον, απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός που δεν θα αφορά μόνο τις πυρκαγιές, αλλά συνολικά το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μήπως, έτσι, κάποια στιγμή πάψει να ζει η χώρα μας κάθε δυο και τρεις τέτοιες μεγάλες καταστροφές.