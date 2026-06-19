Πλήγµα σε επιχειρήσεις από το… άνοιξε – κλείσε στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Αντιδράσεις για τις αποφάσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια στον Οµαλό και στην Αγ. Ρουµέλη για το κλείσιµο του φαραγγιού και χθες. Σύµφωνα µάλιστα µε πληροφορίες επαγγελµατίες και από τις δύο µεριές σκέφτονται να προχωρήσουν σε κινητοποίηση το επόµενο διάστηµα διαµαρτυρόµενοι για το ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποφασίσει και κλείνει την είσοδο στον Εθνικό ∆ρυµό δίχως να συντρέχουν λόγοι.

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«Τα µαγαζιά είναι άδεια, τελείως άδεια, περιµένουµε µια µέρα να ανοίξει, µια µέρα να κλείσει» µας λέει ο Γιώργος Κουτρούλης στο µαγαζί του οποίου η κίνηση είναι πολύ πεσµένη. Ο ίδιος είναι απογοητευµένος και συνεχίζει «καθόµαστε εδώ και ο βλέπει ο ένας τον άλλο. Έβγαλαν µια ανακοίνωση ότι βλέπουν “ριπές αέρα”. Βλέπεται εσείς ριπές αέρα; Μια ωραία ηµέρα για περπάτηµα είναι. Ήδη έχουµε χάσει ένα µήνα από το σεζόν και όπως πάει θα χάσουµε και άλλο. Έχουµε ακυρώσεις συνέχεια, τι να κάνουν αφού δεν ξέρουν αν θα ανοίξει το φαράγγι; Υπάρχουν γραφεία που από το χειµώνα έχουν ακυρώσει τη Σαµαριά. Μάλλον την πάνε για πώληση».

«Κάντε λίγο χώρο για να καθίσει και ο υπολοιπος κόσµος» µας λέει µε δόση χιούµορ ο κ. Μαυρέδακης που διατηρεί εστιατόριο και δωµάτια στο Οροπέδιο. Συνεχίζει µε τον ίδιο τρόπο: «Ευχαριστούµε την Περιφέρεια, τις Aρχές, τον δήµαρχος µας τον κ. Μαλανδράκη για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το µέρος µας, τον τόπο µας, το φαράγγι µας. ∆εν µας έφεραν κόσµο σήµερα (χθες) για να µην ιδρώσουµε να µην ταλαιπωρηθεί ο κόσµος για αυτό έκλεισαν το φαράγγι» λέει και υπογραµµίζει πως «δεν είναι λόγος να κλείνουν το φαράγγι, δεν εξηγείται αυτό το πράγµα ή ας µας πουν να κλείσουµε τα µαγαζιά µας και να φύγουµε! Για ποιο λόγο δεν µας δίνει εξηγήσεις ο φορέας διαχείρισης, όταν τον ενοχλήσουµε µας λέει οι πάνω, ποίοι είναι αυτοί οι πάνω ; Αν εξακολουθήσει η κατάσταση θα µείνει µόνιµα κλειστό το φαράγγι, αυτό µάλλον θέλουν, αυτό ζητάνε».

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. Γιώργος ∆ρακουλάκης. «Το φαράγγι κλείνει, και κλείνει χωρίς λόγο, και ο κόσµος δυσανασχετεί για αυτό. Έρχονται οι ξένοι βλέπουν τον καιρό µια χαρά και λένε γιατί είναι κλειστή η Σαµαριά ;Και τους δικαιολογούµε την κατάσταση για να µην δυσανασχετούν» λέει ο επαγγελµατίας , που φοβάται πως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί η περιοχή του φαραγγιού θα εξαιρεθεί από τα προγράµµατα επισκέψεων των τουριστικών γραφείων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Το θέµα τέθηκε στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη µε την επισήµανση αν η Περιφέρεια θα ήταν διατεθειµένη να αναλάβει τη διαχείριση του φαραγγίου. Ο ίδιος τόνισε πως για το θέµα του ανοίγµατος ή κλεισίµατος γίνονται συνέχεια συζητήσεις και πως « αυτό που πρέπει να µας ενδιαφέρει είναι µην έχουµε απώλειες ανθρώπων ,µην έχουµε ατυχήµατα, δυστυχήµατα. Πρέπει λοιπόν µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, να δούµε ποια είναι η καλύτερη λύση για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα».

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Για οικονοµική καταστροφή του τόπου έκανε λόγο ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, ο οποίος µε ιδιαίτερα αιχµηρή παρέµβασή του κατήγγειλε τις αποφάσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ο Χανιώτης βουλευτής σχολίασε πως για δεύτερη εβδοµάδα το φαράγγι έκλεισε χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από καιρικά φαινόµενα.

«Ή δεν ξέρετε τι αλονεύετε 2η φορά σεµια εβδοµάδα οφυπεκα κλείενι φαράγγι για καιρό µε πρόφαση την πρόγωνση της ΕΜΥ

Μιλάµε για «τυφώνες της Καραϊβικής» . την Κυριακή οι άνεµοι δεν ξεπέρασαν τα 3-4, χθες όλη µέρα η εικόνα ήταν άπνοια.

Ή δεν ξέρετ τι αλωνευετε και να κάνετε άλλη δουλειά ή κατευθύνετε επίτηδες τους επισκέπτες σε άλλες περιοχές» σηµείωσε απευθυνόµενος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, εξηγώντας πως δεν είναι δυνατόν να γίνεται λάθος ανάγνωση της πρόγνωσης της ΕΜΥ.

Εξήγησε επίσης την ιδιαίτερη µορφολογία της περιοχής, που διαµορφώνει εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες στα δυτικά Σφακιά σε σχέση µε περιοχές όπως το Φραγκοκάστελο, κάτι όπου όπως τόνισε θα έπρεπε να γνωρίζει ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

Τεχνολογίες 5G στον Εθνικό ∆ρυµό

Την ίδια ώρα, πιλοτική επίδειξη τεχνολογιών 5G για την ενίσχυση της ασφάλειας των επισκεπτών πραγµατοποιήθηκε στο Φαράγγι της Σαµαριάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA.

Κατά τη διάρκεια της δράσης δοκιµάστηκαν φορητές «έξυπνες» συσκευές µε δυνατότητες γεωεντοπισµού, επικοινωνίας και αποστολής δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και διασυνδεδεµένος αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής.

Σύµφωνα µε την Περιφέρεια Κρήτης, τα πρώτα αποτελέσµατα κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ η πιλοτική εφαρµογή αποτελεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης για πιθανή επέκταση αντίστοιχων υπηρεσιών σε µεγαλύτερο τµήµα του φαραγγιού.