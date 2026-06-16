Πλεύρης: Βασική πύλη για μετανάστες η Κρήτη – Υποδειγματική η διαχείριση στην Αγιά

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Βασική πύλη εισόδου μεταναστών είναι η Κρήτη, όπως είπε από την Αγιά ο υπουργός κ. Πλεύρης. Παράλληλα δήλωσε ότι είναι υποδειγματική η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Αγιά ενώ σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανακοίνωση για δομή και στο Ηράκλειο.

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

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Λίγο μετά τις 2.30 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Χανίων η οποία κράτησε περίπου 45 λεπτά και ήταν κλειστή για τους δημοσιογράφους.

Σε αυτήν εκτός του κ. Πλεύρη, το παρών έδωσε η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη, εκπρόσωποι της κ. Μπακογιάννη και του κ. Μαρκογιαννάκη, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κ. Νικολάου, ο Περιφερειακός διοικητής του λιμενικού σώματος κ. Ορφανός κα