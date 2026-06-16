Πλεύρης: Βασική πύλη για μετανάστες η Κρήτη – Υποδειγματική η διαχείριση στην Αγιά

Βασική πύλη εισόδου μεταναστών είναι η Κρήτη, όπως είπε από την Αγιά ο υπουργός κ. Πλεύρης. Παράλληλα δήλωσε ότι είναι υποδειγματική η διαχείριση του μεταναστευτικού στην Αγιά ενώ σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανακοίνωση για δομή και στο Ηράκλειο.
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Λίγο μετά τις 2.30 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα Χανίων η οποία κράτησε περίπου 45 λεπτά και ήταν κλειστή για τους δημοσιογράφους.
Σε αυτήν εκτός του κ. Πλεύρη, το παρών έδωσε η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη, εκπρόσωποι της κ. Μπακογιάννη και του κ. Μαρκογιαννάκη, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κ. Νικολάου, ο Περιφερειακός διοικητής του λιμενικού σώματος κ. Ορφανός κα