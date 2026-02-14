Πλάτανος – Σφηνάρι: Συγκέντρωση κατοίκων ενάντια στον υπό κατασκευή δρόμο (φωτ.)

1 από 10

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων από τον Πλάτανο και το Σφηνάρι Κισσάμου για τον υπό κατασκευή δρόμο.

Μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο των έργων στο. Σφηνάρι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Τη συγκέντρωση οργάνωσε η “Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλατάνου και Σφηναρίου” η οποία σε ανακοίνωση της τονίζει πως η «κατασκευή νέου δρόμου-“αεροδρόμιο”», «εκτός από την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την κατακρεούργηση των περιουσιών δίχως τις κατάλληλες αποζημιώσεις, ενέχει τον κίνδυνο τοποθέτησης πυλώνων για ανεμογεννήτριες».

Σημειώνουν επίσης πως απαξιώνονται και καταστρέφονται κτήματα αγροτών, οικόπεδα στο βωμό του χρήματος «αγνοώντας τις συνέπειες που θα υποστεί το φυσικό περιβάλλον και τη ζημιά στο μικρό κλήρο γης».