Πλάτανος – Σφηνάρι: Διαμαρτυρία κατοίκων για τον υπό κατασκευή δρόμο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί του Σαββάτου (14 Φεβρουαρίου) ανακοίνωσε η “Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλατάνου και Σφηναρίου” που διαμαρτύρεται για τον υπό κατασκευή δρόμο.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο σημείο των έργων στο Σφηνάρι.

Σε ανακοίνωση της η “Πρωτοβουλία” τονίζει πως η «κατασκευή νέου δρόμου-αεροδρόμιο» θα προκαλέσει «εκτός από την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την κατακρεούργηση των περιουσιών δίχως τις κατάλληλες αποζημιώσεις, ενέχει τον κίνδυνο τοποθέτησης πυλώνων για ανεμογεννήτριες».

Σημειώνουν επίσης πως απαξιώνονται και καταστρέφονται κτήματα αγροτών, οικόπεδα στο βωμό του χρήματος «αγνοώντας τις συνέπειες που θα υποστεί το φυσικό περιβάλλον και τη ζημιά στο μικρό κλήρο γης».