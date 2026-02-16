menu
Πλατανιάς: Συνάντηση Μαλανδράκη με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, είχε πρόσφατα συνάντηση με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Σταματίνα Παπαδόγγονα, με αντικείμενο τη συζήτηση σημαντικών θεσμικών και χρηματοδοτικών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν θέματα που αφορούν:
Την δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων στον Δήμο Πλατανιά.
Τις θεσμικές διαδικασίες και τρόπους συνεργασίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων για το Δημοτικό φωτισμό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Ταμείου, δεδομένου ότι ο Δήμος Πλατανιά δεν έχει συνάψει καμία νέα δανειακή σύμβαση από τη σύστασή του.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Γιάννης Μαλανδράκης ,ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της θεσμικής υποστήριξης και της χρηματοδοτικής ευελιξίας για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.

