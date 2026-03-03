menu
Πλατανιάς: Παρουσίαση επιχειρησιακών σχεδίων για ενέργεια, κλίμα και νερό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Πλατανιά διοργανώνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ημερίδα με τίτλο: «Παρουσίαση Επιχειρησιακών Σχεδίων για Ενέργεια, Κλίμα και Νερό του Δήμου Πλατανιά», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Βουκολιών, από τις 12:00 έως τις 15:00.

Η ημερίδα αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαβούλευσης γύρω από τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την ασφάλεια του πόσιμου ύδατος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:
• Το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)
• Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
• Το Γενικό Σχέδιο Διαχείρισης Ύδρευσης (ΓΣΥΥ)
• Το Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (ΔηΣΜΕ)
• Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ)

Τα παραπάνω σχέδια συνθέτουν ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων που στοχεύουν:
• Στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου
• Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση
• Στην προστασία και βιώσιμη αξιοποίηση των υδατικών πόρων
• Στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών και υπηρεσιών

Την ημερίδα θα ανοίξει με χαιρετισμό και παρουσίαση του οράματός του για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πλατανιά ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις καλές πρακτικές και στις συνέργειες με εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, μέσα από παρουσιάσεις:
• Του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Κρήτης
• Του EU Climate Pact Greece
• Του έργου HARMONIA του Δήμου Πειραιά
• Του έργου CRISP του Δήμου Ιωαννιτών
• Του προγράμματος Interreg OliveTech
Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης θεσμικών φορέων, επιστημονικής κοινότητας, επαγγελματιών και πολιτών, ενισχύοντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον, αλλά και την ενημέρωση τους, για τις πρωτοβουλίες και τα υλοποιημένα επιχειρησιακά σχέδια του Δήμου Πλατανιά

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό.

