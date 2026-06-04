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Πλατανιάς: Μεγάλη συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά στον Ταυρωνίτη.
Η πρωτοβουλία διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας».
Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης που διακρίνει την τοπική κοινωνία. Οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο τους, προσφέροντας όμως ένα πολύτιμο δώρο ζωής σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Υπενθυμίζεται ότι μία φιάλη αίματος μπορεί να βοηθήσει έως και τρεις ασθενείς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, χειρουργικών επεμβάσεων και χρόνιων αναγκών.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας. Παράλληλα, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», τα μέλη του Συλλόγου «Ορίζοντας», καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.
Ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά, κ. Ιωάννης Δαράκης, δήλωσε:
«..Η σημερινή πρωτοβουλία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί διαχρονική αξία της τοπικής μας κοινωνίας. Η συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων των εθελοντών μάς γεμίζει αισιοδοξία και ελπίδα. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση, καθώς και προς τους συνδιοργανωτές για την άψογη συνεργασία. Ως σχολική κοινότητα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να προωθούμε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τον εθελοντισμό και την κοινωνική ευαισθησία…»
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήλωσε: «…Η δωρεά αίματος αποτελεί μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης που μπορεί να χαρίσει ζωή. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές κοινωνικής συμμετοχής, αποδεικνύοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε έμπρακτα τον συνάνθρωπό μας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και την ελπίδα…»

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