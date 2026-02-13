Πλατανιάς: Ερωτήματα για «περίφραξη» σε περιπατητική διαδρομή

Ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή Πλατανιά σε σχέση με την περιπατητική διαδρομή από τον Πλατανιά προς τη θέση Λημνιά, θέτουν με ανακοίνωσή του οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με μεγάλη τυμπανοκρουσία ο Δήμος Πλατανιά πανηγύρισε πρόσφατα την κατάκτηση του Χρυσού Βραβείου στα Best City Awards για το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του.

Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με σημαντικά κονδύλια για να προσελκύσει ποιοτικό τουρισμό και να αναδείξει την ομορφιά της ενδοχώρας μας.

Όμως, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι τελείως διαφορετική και σίγουρα… όχι «χρυσή».

Συγκεκριμένα, στη διαδρομή που ξεκινά από τον Πλατανιά προς τη θέση Λημνιά, οι περιπατητές και οι τουρίστες, αντί για σήμανση και ελεύθερη διέλευση, έρχονται αντιμέτωποι με περιφράξεις και συρματοπλέγματα που κλείνουν το δρόμο.

Το ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή είναι αμείλικτο:

Πώς είναι δυνατόν να βραβεύονται, να χαράζονται και να πιστοποιούνται διαδρομές, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η νομιμότητα της διέλευσης;

Πώς πήρε το έργο χρηματοδότηση και διακρίσεις, αν οι δρόμοι αυτοί περνούν μέσα από ιδιοκτησίες που ο Δήμος δεν έχει διευθετήσει;

Είναι απαράδεκτο να εκθέτουμε τον τόπο μας διεθνώς, οδηγώντας τους επισκέπτες σε «παγίδες» και αδιέξοδα.

Η εικόνα ενός τουρίστα που προσπαθεί να πηδήξει σύρματα σε μια «επίσημη» και «βραβευμένη» διαδρομή είναι η χειρότερη διαφήμιση για τον Πλατανιά.

Καλούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον Δήμαρχο να πάρουν θέση:

Είναι ο δρόμος προς Λημνιά κοινόχρηστος;

Αν ναι, γιατί επιτρέπεται σε ιδιώτες να τον κλείνουν;

Αν όχι, γιατί σπαταλήθηκαν χρήματα και μοιράστηκαν βραβεία για μια διαδρομή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Ο τουρισμός και η ανάπτυξη δεν γίνονται «στα χαρτιά», με ψηφιακούς χάρτες και δημόσιες σχέσεις, αλλά με έργα που σέβονται τον πολίτη και τον επισκέπτη»