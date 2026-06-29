Πλατανιάς: Ενισχύθηκε με δύο έμπειρους επιθετικούς

Σημαντική ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του Πλατανιά με την απόκτηση του Μεξικανού Ανχελ Μπαρίγα αλλά και του πρωταθλητή Αθηνών με τον ΠΑΟ Ρουφ Παναγιώτη Γιακουμάκη.

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Για Μπαρίγα: «Ο Αθλητικός Όμιλος ΑΟ Πλατανιά ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Angel Barriga. Ο 26χρονος Μεξικανός επιθετικός, που διαθέτει και αμερικανική υπηκοότητα, εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα, ταχύτητα και επιθετική δυναμική στη γραμμή κρούσης. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του Panathinaikos Chicago, όπου ξεχώρισε για την εκρηκτικότητά του, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, αλλά και για την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα. Η διοίκηση του ΑΟ Πλατανιά καλωσορίζει τον Angel στην οικογένεια της ομάδας και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη φανέλα». Για Γιακουμάκη: «Ο Αθλητικός Όμιλος ΑΟ Πλατανιά ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Γιακουμάκη, ενισχύοντας περαιτέρω την επιθετική του γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 26χρονος επιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟ Ρουφ, όπου συνέβαλε ουσιαστικά στην προσπάθεια της ομάδας Στο δεύτερο μισό της σεζόν κατέγραψε 14 συμμετοχές και σημείωσε 4 γκολ, αποτελώντας μια σταθερή και αξιόπιστη λύση στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι. Ο Παναγιώτης ξεχωρίζει για τη μαχητικότητά του, την παρουσία του στην περιοχή και την ικανότητά του να δημιουργεί και να τελειώνει φάσεις, στοιχεία που αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές λύσεις στην ομάδα μας. Η οικογένεια του ΑΟ Πλατανιά τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη φανέλα. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Πλατανιά!»