Πλατανιάς: Ασκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η τακτική Άσκηση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας (επί χάρτου) με τίτλο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ ΧΑΝΙΑ 2026» του Πυροσβεστικού Σώματος, με αντικείμενο την προετοιμασία και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση σεισμικών φαινομένων και των συνεπειών τους πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα (16/03) στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά «η άσκηση διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά και τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων) σε συνεργασία με μια σειρά φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών, που αποτελούν κρίσιμους πυλώνες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Στην άσκηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους φορείς: Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων, Δήμος Πλατανιά, Αντιπεριφέρεια Χανίων, Ε.Κ.Α.Β., Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), Ένοπλες Δυνάμεις / 1η ΜΑΛ, Λιμεναρχείο Χανίων, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Προσωπικό του Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ο Πρόεδρος και μέλη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Δρ. Ευθύμη Λέκκα, μετα από πρόσκληση του Δημάρχου Πλατανιά Κου Μαλανδράκη καθώς και στελεχών του Οργανισμού, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά με τις επιστημονικές τους παρεμβάσεις και την εμπειρία τους στην αντισεισμική προετοιμασία και διαχείριση κινδύνων.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης σημείωσε ότι το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε προσομοίωση σεισμικού συμβάντος και διαδοχικές επιχειρησιακές φάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του, με στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας, της δια λειτουργικότητας και κυρίως του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου Αντιπύραρχος Γεώργιος Νικολουδάκης, επεσήμανε ότι η επιλογή για την συνδιοργάνωση της άσκησης ετοιμότητας, θέτοντας ουσιαστικά σε εφαρμογή από κοινού τα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών συνέπεια σεισμικού φαινομένου, τόσο της Γ.Γ.Π.Π. με την ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», όσο και του Π.Σ. με την ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ», συνέβαλε ουσιαστικά και με τον βέλτιστο τρόπο στην διάκριση των ενεργειών των συναρμόδιων φορέων,
αποτυπώνοντάς με ακρίβεια για το τι ακριβώς θα πρέπει να πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όταν θα κληθούν να συνεργαστούν στο πεδίο.

Συγκεκριμένα, το σενάριο της Άσκησης «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ ΧΑΝΙΑ 2026» διαδραματίζεται στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), που βρίσκεται στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Σύμφωνα με το σενάριο, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00, εκδηλώνεται ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Richter, από ενεργοποίηση ρήγματος στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Κρήτης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χλμ. νοτιοανατολικά των Αντικυθήρων, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και διάρκεια περίπου 45 δευτερολέπτων.
Ο εντεταλμένος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πλατανιά κ. Αρτέμιος Κουτσαυτάκης τόνισε ότι για τον Δήμο Πλατανιά, η πρόληψη και η ετοιμότητα στην Πολιτική Προστασία αποτελούν βασική προτεραιότητα. Η καλύτερη αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι η προετοιμασία πριν αυτή συμβεί. Ασκήσεις όπως η σημερινή, που περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική επεξεργασία όσο και προσημειώσεις σε πεδίο, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Συνοψίζοντας ο Δήμαρχος Πλατανιάς κ. Μαλανδράκης σημείωσε ότι ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση της πρόληψης, με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ανθεκτικού συστήματος πολιτικής προστασίας για την τοπική κοινωνία»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

