menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πλατανιάς: Ανάρτηση 1ου προσωρινού πίνακα δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ έτους 2024

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε συνέχεια των ενεργειών και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από το Δήμο Πλατανιά κατά τα προηγούμενα έτη, για την αποκατάσταση των λαθών στον πίνακα επιμερισμού των ποσών που κατανέμονται στις Κοινότητες του Δήμου, ώστε να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές αυτών, μέσω της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο προσωρινός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ έτους 2024 των Κοινοτήτων Πρασέ, Σέμπρωνα και Βασιλόπουλου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html , στην κατηγορία: «1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1,2% έτους 2024». Προκειμένου να ενημερωθείτε για μεμονωμένο Αριθμό Παροχής, μπορείτε να εισάγετε τα 11 πρώτα ψηφία του, όπως σημειώνονται παρακάτω:
Αριθμός Παροχής:  7-02335678-02 3

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι Αρ. Παροχής των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, δύνανται να απευθυνθούν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Πλατανιά, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ήτοι έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να ενημερωθεί η διοικητική υπαγωγή των σχετικών Αρ. Παροχής στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αναρτήσει τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και θα αποστείλει στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum