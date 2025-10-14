Πλατανιάς: Ανάρτηση 1ου προσωρινού πίνακα δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ έτους 2024

Σε συνέχεια των ενεργειών και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από το Δήμο Πλατανιά κατά τα προηγούμενα έτη, για την αποκατάσταση των λαθών στον πίνακα επιμερισμού των ποσών που κατανέμονται στις Κοινότητες του Δήμου, ώστε να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές αυτών, μέσω της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο προσωρινός πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ έτους 2024 των Κοινοτήτων Πρασέ, Σέμπρωνα και Βασιλόπουλου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο εν λόγω πίνακας είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html , στην κατηγορία: «1ος Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1,2% έτους 2024». Προκειμένου να ενημερωθείτε για μεμονωμένο Αριθμό Παροχής, μπορείτε να εισάγετε τα 11 πρώτα ψηφία του, όπως σημειώνονται παρακάτω:

Αριθμός Παροχής: 7-02335678-02 3

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι Αρ. Παροχής των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, δύνανται να απευθυνθούν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Πλατανιά, εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ήτοι έως τις 30 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να ενημερωθεί η διοικητική υπαγωγή των σχετικών Αρ. Παροχής στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα αναρτήσει τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών και θα αποστείλει στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης»