Πλατανιάς: 75χρονος κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον 87χρονο θείο του

Με σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού περιεχομένου θα βρεθεί την Παρασκευή ένας 75χρονος Χανιώτης, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο και γείτονά του!

Το συμβάν έλαβε χώρα στους Λάκκους του Δήμου Πλατανιά το πρωί της Δευτέρας όταν ο 87χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες με ένα σφυρί στην αυλή του και ο 75χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον θόρυβο.

Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο που επεκτάθηκε όταν ο 75χρονος φέρεται να έσπρωξε τον 87χρονο τραυματίζοντας τον στο χέρι και στο στήθος.

Ο 75χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, που έγιναν όμως κακουργηματικές μετά τον εντοπισμό μετά από έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, ενός δίκανου και ενός πιστολιού δίχως τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η προγραμματισμένη για χθες απολογία του, πήρε προθεσμία για την Παρασκευή, ώστε να του διοριστεί δικηγόρος.

Για την Παρασκευή στις 12 αναβλήθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Χανίων και η δίκη ενός 47χρονου που κατηγορείται για χρήση βίας σε βάρος του 16 χρόνου παιδιού του.

Η δίκη επρόκειτο να γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης ωστόσο αναβλήθηκε ώστε να κατατεθεί το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.