Πλατανιάς: 52χρονη τουρίστρια άφησε την τελευταία της πνοή

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές για ζευγάρι από τη Νορβηγία στα Χανιά καθώς 52χρονη άφησε την τελευταία της πνοή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Πλατανιά όπου διέμενε με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 52χρονη είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα της Τετάρτης (20/5), στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο αλλά αισθάνθηκε αδιαθεσία και επέστρεψε στο δωμάτιο.

Οταν και ο σύζυγός της επέστρεψε στο δωμάτιο η 52χρονη ήταν χωρίς τις αισθήσεις της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία Χανίων.