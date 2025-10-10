Πιθανή διακοπή υδροδότησης στα Κεραμειά το Σάββατο

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από ώρα 08:30 έως 14:30 στην περιοχή όπου βρίσκονται τα κεντρικά αντλιοστάσια ύδρευσης της Δ.Ε. Κεραμειών, όπως γνωστοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

Σημειώνεται ότι «η πιθανή διακοπή στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών».