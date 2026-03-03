Πιθανή διακοπή νερού στον Σταλό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ από ώρα 08:00 έως 14:00, είναι πιθανό να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική Κοινότητα Σταλού και συγκεκριμένα στις περιοχές Πενταριανά και Τρούλοι (περιοχές που υδρεύονται από το πιεστικό κάτω από την Εθνική) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «η διακοπή στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»