Πιθανή διακοπή νερού στην περιοχή της Καλλιθέας και σε τμήμα της επαρχιακής οδού Χανίων – Αγυιάς

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Καλλιθέας και στο βόρειο τμήμα της επαρχιακής οδού Χανίων – Αγυιάς (περιοχή Βαμβακόπουλου) λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από ώρα 08:15 έως 15:00, όπως γνωστοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

Σημειώνεται ότι «η πιθανή διακοπή στην υδροδότηση είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών».