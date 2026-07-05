Πιθανή διακοπή νερού στα Κεραμειά

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι από την Κυριακή το απόγευμα 5 Ιουλίου 2026 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, είναι πιθανή η διακοπή του νερού άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιών, λόγω βλάβης στο δίκτυο του Ο.Α.Κ..

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών»