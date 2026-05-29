Πιθανή διακοπή νερού σε Λυγιδέ, Βαρύπετρο και Μυλωνιανά το Σάββατο

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και από ώρα 09:00 έως 14:00 είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στις περιοχές Λυγιδέ, Βαρυπέτρου και Μυλωνιανών της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πιθανή διακοπή πραγματοποιείται λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής»