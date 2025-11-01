Πιθανές βροχές στην Κρήτη από την ερχόμενη εβδομάδα

Πιθανό είναι το ενδεχόµενο για βροχές από την ερχόµενη εβδοµάδα, µε βάση τα πρώτα στοιχεία από τα µετεωρολογικά δεδοµένα.

Όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Μανώλης Λέκκας χθες, τα µετεωρολογικά στοιχεία δείχνουν για σήµερα Σάββατο έντονα καιρικά φαινόµενα σε θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Κρήτης (καταιγίδες στο Ιόνιο) αλλά «υπάρχει ελπίδα η µετακίνηση αυτού του βαροµετρικού χαµηλού ανατολικότερα να µας δώσει κάποια καιρικά φαινόµενα που θα επηρεάσουν µόνο δυτικές περιοχές του νησιού, τοπικού χαρακτήρα. »

Για την ερχόµενη εβδοµάδα όµως ο κ. Λέκκας παρατήρησε πως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ενδείξεις ότι την ερχόµενη Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή να έχουµε πιο έντονα καιρικά φαινόµενα, µε τον ίδιο να αναµένει τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου για να κάνει µια πιο έγκυρη πρόβλεψη.