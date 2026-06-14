Πολλές είναι οι ποιότητες που αποδεικνύονται πολύτιμες στη ζωή. Αν όμως έπρεπε να ξεχωρίσουμε μία που μπορεί να μας βοηθήσει να πορευτούμε με περισσότερη ομορφιά, ίσως αυτή να ήταν η πίστη στον εαυτό μας.



Μαθαίνουμε να έχουμε πίστη στα θεία, στην τύχη, στη ζωή, στη μοίρα. Πίστη στον εαυτό μας όμως, σπανίως καλλιεργούμε συνειδητά. Κι όμως, όσοι άνθρωποι μας αγάπησαν πραγματικά, αυτό ακριβώς προσπάθησαν να μας διδάξουν: να εμπιστευόμαστε τις δυνατότητές μας.

Δεν είναι τυχαίο που πίσω από τόσους αθλητές, καλλιτέχνες και ανθρώπους που κατάφεραν σπουδαία πράγματα, υπήρχε κάποιος που πίστεψε σε αυτούς πριν ακόμη πιστέψουν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Η πίστη έχει δύναμη. Έχει φως. Έχει μια ήσυχη βεβαιότητα που μπορεί να μετακινήσει όρια που μοιάζουν ακλόνητα. Κι όταν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την πίστη χωρίς να την μπερδέψουμε με την έπαρση ή τον εγωισμό, τότε η ζωή αποκτά μια διαφορετική ποιότητα.

Ο φόβος αρχίζει να μικραίνει.

Τα εμπόδια δεν εξαφανίζονται, αλλά παύουν να μοιάζουν ανυπέρβλητα. Οι ευκαιρίες γίνονται πιο ορατές. Και καθώς προχωρούμε, ανακαλύπτουμε δυνατότητες που ίσως δεν γνωρίζαμε πως υπήρχαν μέσα μας.

Ίσως γι’ αυτό αναζητούμε πρακτικές όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός ή το Tibetan Pulsing. Όχι γιατί θα μας χαρίσουν μαγικά όσα μας λείπουν, αλλά γιατί μας βοηθούν να συνδεθούμε ξανά με εκείνο το ήσυχο σημείο μέσα μας που γνωρίζει ήδη την αξία και τις δυνατότητές μας.

Με πίστη.

Με φως.

Με ταπεινότητα.

Με σύνδεση.

Δεν ξυπνάμε από τη μια μέρα στην άλλη με πίστη στον εαυτό μας. Ή ίσως και να γίνεται.

Ίσως αν αύριο το πρωί, με το που ανοίξουμε τα μάτια μας, φέρουμε τα χέρια μας στην καρδιά μας και ευχαριστήσουμε τη ζωή για τη νέα ημέρα που μας χαρίζει, κάτι να αρχίσει να αλλάζει.

Ίσως αν πιστέψουμε, έστω για μια στιγμή, πως σήμερα θα είναι η πιο όμορφη και η πιο τυχερή ημέρα της ζωής μας, και το επαναλάβουμε ξανά αύριο, ίσως τότε να αρχίσουμε να αλλάζουμε εμείς.

Και ίσως, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα γύρω μας, η εμπειρία μας να γίνει πιο φωτεινή.

Σίγουρα πάντως, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε δοκιμάζοντάς το.