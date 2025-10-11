Πήραν… ρεπό οι βυθιζόμενες μπάρες στην Παλιά Πόλη

Νέα αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελματι- ών Παλιάς Πόλης Χανίων, με αφορμή τη μη λειτουργία δύο βυθιζόμενων μπαρών, στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Ντουνόπαππα.

«Μετά τα ρεπό στο Δημοτικό πάρκινγκ της ΑΒΕΑ, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να δώσει ρεπό και σε δύο από τις βυθιζόμενες μπάρες», αναφέρει σκωπτικά η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι δυόμισι μήνες μετά τις πανηγυρικές εξαγγελίες για την ταυτόχρονη λειτουργία 11 σημείων ελέγχου εισόδου στην Παλιά Πόλη, δύο συστήματα παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Η Επιτροπή σημειώνει πως δεν υπήρξαν εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή, ενώ αφήνει αιχμές και για τη μη εγκατάσταση μπάρας στο πάρκινγκ της πλατείας Τάλως, που εξυπηρετεί τους ελάχιστους πλέον μόνιμους κατοίκους της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, υπάρχουν πληροφορίες ότι όταν λειτουργήσουν οι μπάρες στη Θεοτοκοπούλου, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των κατοίκων, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία και αναστάτωση.

«Οι φήμες και η παραπληροφόρηση δίνουν και παίρνουν, πλήττοντας πρώτα απ’ όλα τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης», τονίζει η Επιτροπή, καλώντας τον δήμαρχο Χανίων και τους αρμόδιους αντιδημάρχους «να συντονιστούν και να μιλήσουν καθαρά και απλά» απαντώντας στο ερώτημα:

«Θα τεθούν σε λειτουργία οι βυθιζόμενες μπάρες ή θα έχουν ρεπό αορίστου χρόνου;»