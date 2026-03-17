Πιο… κοντά Κρήτη – Κυκλάδες με νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Κύθνος – Σέριφος – Σίφνος – Κίµωλος – Μήλος

Νέοι θαλάσσιοι προορισµοί για τους Κρητικούς ανοίγουν µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση νησιών των ∆υτικών Κυκλάδων µε την Κρήτη, γεγονός που αποκαθιστά µία αδικία χρόνων.

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση ανάµεσα στην Κρήτη και τη Μήλο, ένα πολύ όµορφο νησί των δυτικών Κυκλάδων, µέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Σήµερα, ωστόσο, αυτή η διαχρονική εκκρεµότητα φαίνεται να έχει βρει τη λύση της καθώς η Μήλος δεν συνδέεται πλέον µόνο µε το Ηράκλειο, αλλά διαθέτει ακτοπλοϊκή πρόσβαση και από τη Σούδα, διευρύνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας µεταξύ των δύο νησιών και συµβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξή της.

Παράλληλα, µια ακόµη θετική εξέλιξη ήρθε να ενισχύσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης µε τις Κυκλάδες και συγκεκριµένα την Σέριφο, µε καθηµερινό δροµολόγιο από το Ηράκλειο.

Προστέθηκε έτσι ένας ακόµη προορισµός στο θαλάσσιο ”χάρτη”, που ενώνει την Κρήτη µε τις δυτικές Κυκλάδες.

Οι νέες αυτές συνθήκες δηµιουργούν πλέον ευνοϊκές προοπτικές για την ανάπτυξη οργανωµένων ταξιδιωτικών διαδροµών και προς αυτά τα µικρά πανέµορφα νησιά, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Κίµωλος και Μήλος, µε την αυθεντικότητα των τοπίων, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τον ήπιο ρυθµό ζωής των κατοίκων τους αποτελώντας ισχυρούς πόλους έλξης για κάθε επισκέπτη.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, µια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία θα µπορούσε ν’ αποτελέσει η διοργάνωση πολυήµερων οργανωµένων περιηγήσεων ή µικρών θαλάσσιων “κρουαζιέρων” από την Κρήτη προς τα νησιά αυτά, µε µία ή δύο διανυκτερεύσεις σε κάθε προορισµό.

Ένα τέτοιο ταξιδιωτικό εγχείρηµα, ιδιαίτερα εάν ξεκινούσε αµέσως µετά το Άγιο Πάσχα, θα µπορούσε να εγκαινιάσει µια νέα τουριστική εµπειρία, φέρνοντας πιο κοντά τους Κρητικούς και τους επισκέπτες της µεγαλονήσου µε τα µαγευτικά τοπία και την απαράµιλλη φιλοξενία των δυτικών Κυκλάδων αλλά και τον γαστρονοµικό παραδοσιακό πολιτισµό τους.