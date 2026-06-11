Πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη η χρήση ναρκωτικών στη Ευρώπη

■ Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Ναρκωτικά (EUDA)

Για νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία προειδοποιεί η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Ναρκωτικά (EUDA), η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη, επισημαίνοντας ότι η συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία ουσιών στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά τη χρήση ναρκωτικών πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Σύμφωνα με την έκθεση, κάθε εβδομάδα εντοπίζεται μια νέα ψυχοδραστική ουσία, ενώ μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν τουλάχιστον 7.600 θάνατοι από υπερβολική δόση στην Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Magnus Brunner, τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να αποτρέψουν την πλημμύρα της αγοράς από νέα επικίνδυνα προϊόντα και να πλήξουν αποφασιστικά τα δίκτυα παράνομης διακίνησης. Από την πλευρά της, η εκτελεστική διευθύντρια της EUDA, Lorraine Nolan, προειδοποίησε ότι η ολοένα μεγαλύτερη ποικιλία ουσιών αυξάνει τον κίνδυνο οι χρήστες να καταναλώνουν ιδιαίτερα ισχυρά ναρκωτικά χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τη σύνθεσή τους.

Το 2025 αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη 50 νέες ψυχοδραστικές ουσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ουσιών που παρακολουθεί η EUDA στις 1.050. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα συνθετικά οπιοειδή υψηλής δραστικότητας, τα οποία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων δηλητηριάσεων. Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιείχαν συνθετικές ή ημισυνθετικές μορφές κάνναβης, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και ως φορείς άλλων επικίνδυνων ουσιών.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις επιπτώσεις της διακίνησης ναρκωτικών στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς εγκληματικές οργανώσεις στρατολογούν ολοένα και συχνότερα ανηλίκους για διακίνηση ουσιών και άσκηση βίας. Την ίδια στιγμή, τα κυκλώματα διακίνησης προσαρμόζονται γρήγορα στις παρεμβάσεις των διωκτικών αρχών, γεγονός που έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών και μέτρων ελέγχου.

Η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία στην Ευρώπη, με περίπου 24,9 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 – 64 ετών να την έχουν καταναλώσει τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα, η EUDA συνδέει τη χρήση κάνναβης με αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία και προειδοποιεί για τους κινδύνους των βρώσιμων προϊόντων που την περιέχουν. Τα οπιοειδή εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική αιτία θανάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά, συχνά σε συνδυασμό με άλλες ουσίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα νέα συνθετικά οπιοειδή, όπως οι νιταζένες, καθώς και τα πλαστά φαρμακευτικά σκευάσματα που τις περιέχουν. Στη Βουλγαρία, η φαιντανύλη συνδέθηκε με περισσότερους από 100 θανάτους από ναρκωτικά την περίοδο 2024–2025. Η χρήση κοκαΐνης παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα, με περίπου 4,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους να δηλώνουν κατανάλωση κατά το τελευταίο έτος. Σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, η ουσία συνδέθηκε με το 27% των θανάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά το 2024.

Επιπλέον, οι ειδικοί καταγράφουν αυξανόμενη ανησυχία για τη διάδοση του crack, που παράγεται από σκόνη κοκαΐνης. Τέλος, αυξητική τάση παρουσιάζει και η κατάχρηση κεταμίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται ευρέως στην αναισθησία και την ανακούφιση του πόνου. Η ουσία γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής σε νεανικές και νυχτερινές σκηνές διασκέδασης, ενώ οι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν τόσο οξείες δηλητηριάσεις όσο και χρόνιες βλάβες. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα, το 14% των χρηστών ναρκωτικών που συμμετείχαν δήλωσε ότι είχε καταναλώσει κεταμίνη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, συνήθως σε συνδυασμό με αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Ο EUDA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά) είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που ασχολείται με την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Ιδρύθηκε επίσημα στις 2 Ιουλίου 2024, αντικαθιστώντας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), και έχει έδρα τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με περίπου 115 εργαζομένους και διευθυντή τον Alexis Goosdeel. Αποστολή του οργανισμού είναι η παροχή τεκμηριωμένων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, καθώς και έγκαιρων προειδοποιήσεων και εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με τα ναρκωτικά, ώστε να υποστηρίζεται η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στην αντιμετώπιση σχετικών προκλήσεων. Ο EUDA παρακολουθεί τις τάσεις και τις νέες εξελίξεις στην αγορά των ναρκωτικών, αναπτύσσει ικανότητες αξιολόγησης απειλών για την υγεία και την ασφάλεια, εκδίδει προειδοποιήσεις για επικίνδυνες ουσίες μέσω ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η πολυ-χρήση ουσιών.

Επιπλέον, συντονίζει δίκτυα εγκληματολογικών και τοξικολογικών εργαστηρίων, προωθεί τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και βέλτιστες πρακτικές, υποστηρίζει την έρευνα και τη χάραξη πολιτικών και ενισχύει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των ναρκωτικών. Οι υπηρεσίες του οργανισμού οργανώνονται γύρω από την πρόβλεψη, την προειδοποίηση, την αντίδραση και τη μάθηση, ενώ απευθύνονται σε πολιτικούς φορείς, ερευνητές, επαγγελματίες και το ευρύ κοινό.