Πινγκ Πονγκ: Στο στο 3ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αθλητές κι αθλήτριες μέχρι 13 ετών ο Μαρκουλάκης

Οι μικροί σε ηλικία πρωταθλητές μας άνοιξαν την καλοκαιρινή περίοδο στις διεθνείς διοργανώσεις και οι ίδιοι θα την κλείσουν. Έξι εξέχοντα ταλεντάκια μας, μεταξύ των οποίων και ο Φάνης Μαρκουλάκης, αναχωρούν αύριο το πρωί (23/09) για την Κόστα της Σουηδίας προκειμένου να πάρουν μέρος στο 3ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για αθλητές κι αθλήτριες μέχρι 13 ετών.

Οπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ομοσπονδίας «καλά προετοιμασμένα, με θετική σκέψη και εξαιρετικό μεταξύ τους κλίμα θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό στο ομαδικό, το απλό και το διπλό μικτό. Την αποστολή συγκροτούν οι Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης, Νίκος Αλεξίδης, Ελπίδα Τασιού, Αναστασία Μιχάλαρου και Κλειώ Μαδέση. Την τεχνική καθοδήγηση αναλαμβάνουν ο Μιχάλης Αγγελίδης στα αγόρια και ο Χρήστος Βατσακλής, που έχει οριστεί και αρχηγός αποστολής, στα κορίτσια.

Το European Under 13 Championships διεξάγεται από την Τετάρτη 24 μέχρι την Κυριακή 28/09 με τη συμμετοχή 28 χωρών. Το διοργανώνει η ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Σουηδίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU). Έχουν δηλωθεί 78 παμπαίδες και 76 παγκορασίδες.

Οι εθνικές ομάδες ολοκλήρωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας 22/09 την τριήμερη κοινή προετοιμασία τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θα προπονηθούν και αύριο το απόγευμα στον σουηδικό νότο, όπου θα φτάσουν μέσω Κοπεγχάγης. Στο μεταξύ, θα έχουν μάθει και την κλήρωση του ομαδικού, η οποία γίνεται σήμερα το βράδυ.

Το πρόγραμμα στα 16 τραπέζια του CRAFT Arena ανοίγει μεθαύριο στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας (μία μπροστά από τη σκανδιναβική χώρα). Στις δύο πρώτες ημέρες περιλαμβάνει τα ισάριθμα στάδια του ομαδικού με γκρουπ. Την Πέμπτη θα διενεργηθούν οι κληρώσεις για τα ατομικά αγωνίσματα του απλού και του διπλού μικτού, που μπαίνουν την επομένη στο πρόγραμμα παράλληλα με το τελικό στάδιο του ομαδικού.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ

Το ομαδικό θα έχει αρχικά δύο στάδια με γκρουπ. Σε κάθε συνάντηση σε αυτό το κομμάτι διεξάγονται πέντε επί μέρους ματς, συνεπώς τα σκορ μπορεί να κυμανθούν από 5-0 έως 3-2. Η κάθε χώρα βαθμολογείται ανάλογα με τις ατομικές νίκες της, άρα οι αθλητές οφείλουν να μένουν σε εγρήγορση μέχρι το τέλος. Για παράδειγμα, σε αποτέλεσμα 5-0 ο νικητής παίρνει 5 βαθμούς και ο ηττημένος κανέναν, ενώ σε σκορ 4-1 ο νικητής 4 βαθμούς και ο ηττημένος 1.

Αρχικά σχηματίζονται 7 γκρουπ. Οι δύο πρώτες ομάδες από το κάθε ένα προκρίνονται στο Α επίπεδο του σταδίου 2 (τη λεγόμενη A Final), ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν στο B επίπεδο (Β Final).

Στο νέο στάδιο δημιουργούνται 4 γκρουπ. Δύο των 3ων ομάδων και 2 των 4ων. Το ίδιο θα γίνει και στο Β επίπεδο εφόσον δεν αλλάξουν οι τελικές συμμετοχές (οι ομάδες δηλαδή, θ’ αγωνιστούν για τις θέσεις 15-28).

Οι 1οι από κάθε όμιλο θα προχωρήσουν στο 3ο στάδιο για τις θέσεις 1-4. Οι 2οι για τις θέσεις 5-8. Οι 3οι για τις θέσεις 9-12 και όποιοι μείνουν στην 4η θέση για τις 13-14. Ανάλογο θα είναι το σύστημα και για το Β επίπεδο. Στο τελικό στάδιο θα έχουμε χιαστί ημιτελικούς και μετά τον τελικό για τον πρωταθλητή Ευρώπης, όπως επίσης για τον 5ο, τον 9ο της διοργάνωσης κ.ο.κ.

Σε αυτούς τους αγώνες επικρατεί η ομάδα, που φτάνει πρώτη στις τρεις επί μέρους νίκες. Στο κάθε ματς ομαδικού γίνεται πρώτα το διπλό μικτό. Μετά αναμετρώνται τα δύο κορίτσια, που οι ομάδες δεν χρησιμοποίησαν στο διπλό. Ακολούθως τα δύο αγόρια, που δεν αγωνίστηκαν στο διπλό. Στη συνέχεια ξανά αγώνας κοριτσιών και τέλος ξανά αναμέτρηση αγοριών, αυτή τα φορά με τα παιδιά, που μετείχαν και στο διπλό.

# Ομίλους θα περιλαμβάνει και η πρώτη φάση του απλού. Στο τέλος τους οι δύο πρώτοι αθλητές (πρώτες αθλήτριες) θα πάνε στο A Final ταμπλό και οι υπόλοιποι στο B Final. Το διπλό μικτό έχει νοκ άουτ ματς από την αρχή.

# Ο ιστότοπος των αγώνων από την ETTU είναι https://www.ettu.org/european-under-13-championships/.

# Στο διπλό μικτό σχηματίστηκαν για την Ελλάδα τα ζευγάρια του Μαρκουλάκη με την Τασιού, του Αλεξανδρίδη με τη Μαδέση και του Αλεξίδη με τη Μιχάλαρου.

# Τρεις από τους αθλητές μας είχαν πάρει μέρος και στο περσινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13: Ο 12χρονος Μαρκουλάκης και οι 13χρονες Τασιού και Μιχάλαρου. Επίσης, τρία παιδιά έχουν το χρονικό περιθώριο συμμετοχής και στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό του 2026. Πλην του Μαρκουλάκη, ο συνομήλικός του Αλεξίδης και η 11χρονη Μαδέση, η μικρότερη της παρέας στη Σουηδία»