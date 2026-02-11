menu
Αθλητικά

Πινγκ Πονγκ: Πρωταγωνιστής ο Φάνης Μαρκουλάκης στο Όσιγιεκ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με εξαιρετικές εμφανίσεις και τρία συνολικά μετάλλια άνοιξε η ελληνική παρουσία στο Europe Youth Series 2026 της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που φιλοξενήθηκε στο Όσιγιεκ της Κροατίας. Ο Φάνης Μαρκουλάκης επιβεβαίωσε το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο σε διεθνές επίπεδο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο απλό αγοριών Under 13 και το χάλκινο στο διπλό, ενώ μαζί με τον Νίκο Αλεξίδη είχαν ήδη ανέβει στο βάθρο και στο μικτό ομαδικό της ίδιας κατηγορίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΑΧ «ο νεαρός πρωταθλητής από τα Χανιά πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στο απλό της Under 13, φτάνοντας μέχρι τον τελικό έπειτα από διαδοχικές νίκες υψηλής ποιότητας. Απόλυτα συγκεντρωμένος από τη φάση των «16», ξεπέρασε με καθαρό σκορ ισχυρούς αντιπάλους, έδειξε αγωνιστική ωριμότητα στα κρίσιμα σημεία και εξασφάλισε για τρίτη φορά μετάλλιο σε διοργάνωση του Europe Youth. Στον τελικό, σε έναν απόλυτα ισορροπημένο αγώνα πέντε σετ, λύγισε στις λεπτομέρειες, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, στο διπλό αγοριών Under 13, ο Μαρκουλάκης και ο Αλεξίδης παρουσίασαν πολύ δεμένο και επιθετικό παιχνίδι. Με σταθερές εμφανίσεις έφτασαν έως τα ημιτελικά, όπου μετά από μεγάλη μάχη πέντε σετ κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας ότι συγκαταλέγονται στα πλέον υπολογίσιμα δίδυμα της ηλικιακής κατηγορίας στην Ευρώπη.

Ο Μαρκουλάκης δοκίμασε παράλληλα τις δυνάμεις του και στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία, στο απλό αγοριών Under 15, αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερους και πιο έμπειρους αθλητές. Πρώτευσε στον όμιλό του με τρεις νίκες, δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο και στους νοκ άουτ αγώνες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική του πορεία.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα της ελληνικής παρουσίας είχε το τεχνικό επιτελείο. Στο κοουτσάρισμα βρέθηκε ο Μιχάλης Αγγελίδης, προπονητής του ΟΑ Χανίων, ο οποίος καθοδήγησε με επιτυχία τον Μαρκουλάκη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, συμβάλλοντας τόσο στη σωστή αγωνιστική διαχείριση όσο και στη σταθερότητα που έδειξε ο αθλητής στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Η παρουσία του επιβεβαίωσε τη σημασία της ποιοτικής προπονητικής δουλειάς σε βάθος χρόνου και της σωστής υποστήριξης σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Το εναρκτήριο όπεν του 2026 αφήνει σαφώς αισιόδοξα μηνύματα για το ελληνικό πινγκ πονγκ σε επίπεδο υποδομών, με τον Φάνη Μαρκουλάκη να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες της νέας γενιάς και να δείχνει έτοιμος για ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις στη συνέχεια της χρονιάς»

