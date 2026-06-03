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Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2026
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Πινγκ Πόνγκ: Νταµπλ τίτλων ο Θ. Μαρκουλάκης στους βαλκανικούς αγώνες!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Πρωταθλητής τόσο στο απλό παµπαίδων όσο και στο διπλό µε τον Ν. Αλεξίδη  ενώ ήταν και 3ος στο διπλό µικτό µαζί µε την Αργυρώ Κουτρουµπά

∆ύο χρυσά µετάλλια για τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη στο 2ο Βαλκανικό πρωτάθληµα στην Αλµπένα της Βουλγαρίας. Ο Χανιώτης αθλητής κυριάρχησε στο απλό παµπαίδων ενώ ήταν πρώτος και στο διπλό µε συµπαίκτη τον Νίκο Αλεξίδη. Επίσης µαζί µε την Χανιώτισσα Αργυρώ Κουτρουµπά κατέκτησαν το χάλκινο µετάλλιο στο διπλό µικτό Under 13.
Τα δύο παιδιά από τα Χανιά ανέβηκαν εξάλλου άλλη µία φορά στο βάθρο καθώς η Ελλάδα πήρε το χάλκινο µετάλλιο στο µικτό παµπαίδων – παγκορασίδων.

Πιο αναλυτικά η σχετική ενηµέρωση της Οµοσπονδίας για την τελευταία ηµέρα των αγώνων αναφέρει µεταξύ άλλων: «Ήταν ονειρεµένο, ήταν καταπληκτικό το φινάλε για την Ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο 2ο Βαλκανικό πρωτάθληµα Under 11 και Under 13 στην Αλµπένα. Περιλάµβανε δύο χρυσά µετάλλια, που ήταν και τα πρώτα για τη χώρα στον νέο θεσµό!
Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης αναδείχτηκε 1ος Βαλκανιονίκης στο απλό παµπαίδων. Νωρίτερα, ο ίδιος αθλητής και ο Νίκος Αλεξίδης κατέκτησαν την πρωτιά στο διπλό παµπαίδων. Στο ίδιο µέρος το 2025 είχαν έρθει δύο χάλκινα µετάλλια στην κατηγορία αγοριών Under 11, φέτος οι διεθνείς µας είχαν αποτέλεσµα ασύγκριτα καλύτερο µε δύο χρυσά, ένα ασηµένιο και δύο χάλκινα µετάλλια µε παµπαίδες, παγκορασίδες και µίνι παµπαίδες µαζί!

Με παρούσες και φέτος όλες τις δυνατές χώρες των Βαλκανίων προηγήθηκε ο τελικός στο οµαδικό αγοριών Under 11 και οι 3ες θέσεις στο µικτό οµαδικό Under 13 και στο διπλό µικτό Under 13 µε τον Μαρκουλάκη και την Αργυρώ Κουτρουµπά.
Οι κορυφαίες διακρίσεις αποτελούν κατ’ αρχάς, ιδανική συνέχεια στα καλά διεθνή αποτελέσµατα, που έχουν φέρει µαζί στην τελευταία διετία τα δύο παιδιά από τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Επιβεβαιώνουν το πλούσιο ταλέντο τους, όπως και την εξαιρετική προοπτική τους για το µέλλον.

Ο Μαρκουλάκης µάλιστα, ανέβηκε στο βάθρο και στα τέσσερα αγωνίσµατα, στα οποία µετείχε και ειδικά µε την επικράτηση στο απλό άφησε στην Αλµπένα ένα ακόµα σηµάδι ότι εισέρχεται στους παµπαίδες της πρώτης σειράς στην Ευρώπη.
Στις νεαρές κατηγορίες πρώτη φορά στα χρονικά των Βαλκανικών πρωταθληµάτων έχει τέτοια συγκοµιδή µε δύο πρωτιές Έλληνας αθλητής!

Θυµίζουµε ότι στην Αλµπένα αγωνίστηκαν ακόµα οι παµπαίδες Γιάννης Στογιάννης, Κυριάκος Ξυδάς, οι παγκορασίδες Κλειώ Μαδέση, Κατερίνα Παπαλέξη, Θεοδώρα Στρωµατά, οι µίνι παµπαίδες Ρωµανός Μούστος, Μάριος Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Βατσακλής, Αλέξανδρος Φουσέκης και οι µίνι παγκορασίδες Μαρία Ψαρρού, Μυρτώ Κοντοπούλου και Αλεξάνδρα ∆αµιανίδου.
Την τεχνική καθοδήγηση ανέλαβαν οι σωµατειακοί προπονητές Μιχάλης Αγγελίδης, Κ. Μαδέσης, Χρ. Βατσακλής και Κ. Αναγνώστου. Ο Αγγελίδης ήταν φυσικά και σε ατοµικό επίπεδο στις οδηγίες του Μαρκουλάκη σε ένα ακόµα αγωνιστικό ραντεβού.
Στο απλό αγοριών Under 13 ο Μαρκουλάκης είχε φτάσει στην 4άδα µε πρωτιά στο γκρουπ και άλλες δύο νίκες στο ταµπλό. Την Κυριακή στα ηµιτελικά έπιασε νέα πολύ καλή απόδοση και µε ψυχραιµία στις πιο κρίσιµες στιγµές απέκλεισε το 1ο φαβορί, τον Ρουµάνο Ματέι Νίτα µε 3-0 σετ (11-7, 11-9, 12-10). Προχώρησε µε εξίσου καλό ρυθµό και την ψυχολογία νικητή και στον τελικό ξεπέρασε και το 2ο φαβορί. Νίκησε τον Νικολάε Μπουτσούρ από τη Μολδαβία µε 3-1 και όλα τα δικά του σετ να τα κατακτά µε διαφορά (11-2, 4-11, 11-6, 11-3).
Στο διπλό αγοριών Under 13 ο Μαρκουλάκης και ο Αλεξίδης, στον τελικό αντιµετώπισαν τους Τούρκους Μπούτσακ και Τουράν και ανέλαβαν πιο δύσκολο έργο. Μετά το 1-1 η τακτική απέδωσε εξαιρετικά και ήρθε η πολυπόθητη νίκη. Τα παιδιά γύρισαν το 1ο σετ από 0-6, ενώ στο 4ο προηγήθηκαν 9-3 και είδαν τους αντιπάλους να µαζεύουν σηµαντικά την απόσταση.
Τελικά πήραν τον καθοριστικό πόντο µε την ελάχιστη διαφορά (11-8, 3-11, 11-6, 11-9) και πανηγύρισαν τον 3ο τίτλο τους µαζί στο εξωτερικό ύστερα από τους δύο, που είχαν στο οµαδικό, στο GEWO Cup του Νόβισαντ το 2024 και στο Europe Youth Series του Νεβσεχίρ το 2025.

 

 

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