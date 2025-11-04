Πινγκ Πονγκ: Μεγάλες επιτυχίες για τον Ο.Α.Χ. στο Αναπτυξιακό Τουρνουά της Κοζάνης!

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις στο αναπτυξιακό τουρνουά της Κοζάνης και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα Χανιά σε επίπεδο υποδομών και ανάπτυξης νέων αθλητών.

Ο τελικός των Παίδων είχε έντονο χανιώτικο «άρωμα», με δύο αθλητές του Ο.Α.Χ. να μονομαχούν για τον τίτλο! Ο Θεοφάνης Μαρκουλάκης, που έφτασε στον τελικό χωρίς να χάσει ούτε σετ, αντιμετώπισε τον Εμμανουήλ Τζουγκαρή, ο οποίος είχε χάσει μόλις ένα σετ στη διαδρομή του. Μετά από έναν όμορφο, ποιοτικό και συναρπαστικό αγώνα, νικητής αναδείχθηκε ο Μαρκουλάκης με 3-1 σετ!

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τουρνουά Παίδων που κατακτά ο Μαρκουλάκης, παρότι αγωνίζεται ακόμη στην κατηγορία Παμπαίδων! Από την άλλη, ο Τζουγκαρής σημείωσε τη μεγαλύτερη διάκριση της αθλητικής του πορείας, φτάνοντας για πρώτη φορά σε τελικό – επίτευγμα που δείχνει την πρόοδό του και τη σκληρή δουλειά που έχει προηγηθεί.

Στις Παγκορασίδες, η Αργυρώ Κουτρούμπα αγωνίστηκε κι εκείνη στον τελικό, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημά της και το προβάδισμα με 2-1 σετ απέναντι στη συμπαίκτριά της Κλειώ Μαδέση (Νο 14 στην Ευρώπη), ηττήθηκε τελικά με 3-2 ύστερα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Εμμανουήλ Μπουρόλιας, ο οποίος κατέλαβε τη 10η θέση στην κατηγορία Παμπαίδων, χάνοντας την είσοδό του στην οκτάδα για λίγες λεπτομέρειες. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται μόλις για την τρίτη του συμμετοχή σε τουρνουά — γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται.

Σημαντική παρουσία είχε και η Αγγελική Ντουρλουντάδου, η οποία στην πρώτη της χρονιά στην κατηγορία των Κορασίδων κατέλαβε την 9η θέση, αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ο Ο.Α.Χ. συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους και την αγωνιστικότητά τους, που φέρνουν περηφάνια στο σωματείο και στα Χανιά!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον προπονητή της ομάδας Αγγελίδη Μιχάλη, για την ακούραστη προσπάθεια, την καθοδήγηση και τη σημαντική συμβολή του στην πρόοδο και τις διακρίσεις των αθλητών του Ομίλου.