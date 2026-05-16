Πινγκ πονγκ: Κοντά στην Α2 ο Ο.Α.Χ.

Ο Όµιλος Αντισφαίρισης Χανίων αναδείχτηκε πρωταθλητής Λοιπής Χώρας ανδρών χθες στο πρώτο µέρος των µπαράζ, συνολικής διάρκειας τεσσάρων ηµερών, που γίνονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η οµάδα της πόλης µας κυριάρχησε στα προ-µπαράζ της Β’ Εθνικής Λοιπής, τα οποία οδήγησαν στην τελική κατάταξη για τις θέσεις 1-4, ύστερα από τους δύο οµίλους νησιών της πρώτης φάσης κι έβγαλαν και τον εκπρόσωπο του πρωταθλήµατος στα µπαράζ ανόδου, που αρχίζουν σήµερα στον ίδιο χώρο.

Τα Χανιά εµφάνισαν πανίσχυρη οµάδα µε προεξάρχοντες τον Γάλλο διεθνή Κουεντέν Πραντέλ και τον πρώην πρωταθλητή Ελλάδας του απλού Νέων ανδρών Αντώνη Μαλινάκη. Πήρε τη νίκη µε 4-0 και στους τρεις αγώνες του χτες και σήµερα και σήκωσε το τρόπαιο στην απονοµή, που ακολούθησε.

Το σωµατείο προβάλλει τώρα και στα φαβορί των µπαράζ του Σαββατοκύριακου ώστε να πάρει «εισιτήριο» για την Α2. Το ασηµένιο µετάλλιο στη Β’ Εθνική των νησιών κατέκτησε ο Ωρίων ΑΠΟ Χίου και το χάλκινο ο Ποσειδών Τήνου.

Την Πέµπτη η οµάδα της Χίου και τα Χανιά είχαν πετύχει από δύο νίκες. Έτσι ήταν καθοριστικό το σηµερινό µεταξύ τους µατς για την 1η θέση, άσχετα αν υπήρχε µεγάλη διαφορά δυναµικότητας.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα

Ωρίων Χίου – ΟΑ Χανίων 0-4:

Ευστράτιος ∆αλέκος – Αντώνης Μαλινάκης 0-3 (3-11, 5-11, 5-11)

Γιάννης Μανδαµανιώτης – Στέφανος Σπανάκης 0-3 (4-11, 7-11, 8-11)

∆ηµήτρης Αζαµπίδης – Κουεντέν Πραντέλ 0-3 (4-11, 5-11, 4-11)

∆αλέκος – Σπανάκης 0-3 (5-11, 8-11, 12-14)

Συµµετοχή µε τα Χανιά και στα προ-µπαράζ είχαν επίσης οι βετεράνοι Αναστάσιος Πουλιέζος και Γιώργος Μαρκαντωνάκης.

Όλα τα αποτελέσµατα του διηµέρου:

1η αγωνιστική

OA Χανίων – Ποσειδών Τήνου 4-0

Ωρίων ΑΠΟ Χίου – ΑΟΕΑ Κω 4-0

2η αγωνιστική

OA Χανίων – ΑΟΕΑ Κω 4-0

Ωρίων ΑΠΟ Χίου – Ποσειδών Τήνου

4-0

3η αγωνιστική

OA Χανίων – Ωρίων ΑΠΟ Χίου 4-0

ΑΟΕΑ Κω – Ποσειδών Τήνου 1-4

Στα µπαράζ ανόδου της Β’ Εθνικής ανδρών ο ΟΑ Χανίων πηγαίνει στο 2ο γκρουπ, όπως προβλεπόταν µετά την κλήρωση. Εκεί είναι επίσης οι Αθηνά Μαγκουφάνας, ΑΟ Πεύκης και Φάρος Αλεξανδρούπολης. Στο 1ο γκρουπ βρίσκονται οι Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ΑΠΣ Ίλιον και Αναγεννησιακός Πατρών.

Στην αντίστοιχη διαδικασία των γυναικών στο 1ο γκρουπ είναι ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας, ΑΟ Καρέα και Ίκαρος Καστριτσίου και στο 2ο Ηράκλειο 2001, ΓΑΣ Ελευσίς, ΑΟ Θέρµης Θερµαίος και ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη.

Η πρώτη φάση και στις δύο κατηγορίες θα έχει γκρουπ, µετά θα γίνουν χιαστί ηµιτελικοί για τις προνοµιούχες δύο θέσεις, όπως και διαβάθµιση για τις πιο κάτω θέσεις. Τα ωράρια του Σαββάτου στα γκρουπ είναι 13:00, 15:30 και 18:00 και στις δύο κατηγορίες.

Το διήµερο διεξάγονται και τα µπαράζ Α1 και Α2 κατηγορίας ανδρών (θυµίζουµε ότι στις γυναίκες ακυρώθηκαν γιατί δεν δήλωσαν συµµετοχή οι µισές οµάδες).

Στο ενιαίο γκρουπ αγωνίζονται ο Άρης Νικαίας, ο ΑΣ Πέρα Αθηνών (προέρχονται από την 6η και την 7η θέση στην Α1), ο Πανιώνιος ΓΣΣ και ο Ίφιτος Πατρών (2ος και 3ος αντίστοιχα στην Α2). Θα γίνει το κλασικό «πουλ», οι δύο πρώτες οµάδες εξασφαλίζουν θέση στην Α1 της σεζόν 2026-2027, οι δύο επόµενες θα πάρουν µέρος στην Α2.

Τα ωράρια θα είναι 10:00 και 12:30 σήµερα Σάββατο και 10:00 την Κυριακή.