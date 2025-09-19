Πικάσο:Ένα άγνωστο πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ βγήκε στο φως

Ένα πορτρέτο της μούσας και ερωμένης του Πάμπλο Πικάσο (Pablo Picasso), της καλλιτέχνιδας Ντόρα Μάαρ (Dora Maar), θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό και θα βγει σε δημοπρασία μετά από οκτώ δεκαετίες που βρισκόταν στην συλλογή της οικογένειας που το είχε αγοράσει το 1944.

Το έως σήμερα άγνωστο έργο του Πικάσο με τίτλο «Bust of a Woman in a Flowery Hat (Dora Maar)» το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Lucien Paris στις 24 Οκτωβρίου στο Hôtel Drouot.

Η τιμή του εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.