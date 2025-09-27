“Πιέζουν” ακρίβεια και φόροι

Όλες οι έρευνες το τελευταίο χρονικό διάστηµα επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια “πιέζει” όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Όλα τα επίσηµα στοιχεία από φορείς επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισµός εξακολουθεί να “καλπάζει”, ιδιαίτερα στον τοµέα των τροφίµων, της ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών, µε την καθηµερινότητα που βιώνουν οι πολίτες να γίνεται δυσκολότερη.

Μόλις προχθές µάλιστα, έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραφε ως ακριβή υπόθεση για τα ελληνικά νοικοκυριά τη διατροφή και τη στέγαση καθώς αποτέλεσαν τα κυριότερα έξοδα το 2024. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν πως τα νοικοκυριά που διαµένουν σε ενοικιασµένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισµού τους, κατά µέσο όρο, για ενοίκιο.

Με δεδοµένο ότι τα µέτρα “ανάσχεσης” της ακρίβειας δεν δείχνουν να επαρκούν και τα δηµοσιονοµικά της χώρας επιτρέπουν “µετρηµένες” παρεµβάσεις, ο χειµώνας που έρχεται προµηνύεται δύσκολος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

∆ιότι, µαζί µε την ακρίβεια που έχουν να αντιµετωπίσουν, “έρχεται” και ένα “τσουνάµι” από φόρους που θα πρέπει να πληρωθούν µέχρι τέλος του χρόνου, όπως ο φόρος εισοδήµατος, ο ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας κ.α.

Η ανησυχία, είναι λογικό να υπάρχει, καθώς δεδοµένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων, ίσως έρθουν και άλλες ανατιµήσεις που θα κάνουν τη ζωή ακόµη πιο δύσκολη.