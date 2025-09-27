menu
22.4 C
Chania
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

“Πιέζουν” ακρίβεια και φόροι

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
0

Όλες οι έρευνες το τελευταίο χρονικό διάστηµα επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια “πιέζει” όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά.
Όλα τα επίσηµα στοιχεία από φορείς επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισµός εξακολουθεί να “καλπάζει”, ιδιαίτερα στον τοµέα των τροφίµων, της ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών, µε την καθηµερινότητα που βιώνουν οι πολίτες να γίνεται δυσκολότερη.
Μόλις προχθές µάλιστα, έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραφε ως ακριβή υπόθεση για τα ελληνικά νοικοκυριά τη διατροφή και τη στέγαση καθώς αποτέλεσαν τα κυριότερα έξοδα το 2024. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας έδειξαν πως τα νοικοκυριά που διαµένουν σε ενοικιασµένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισµού τους, κατά µέσο όρο, για ενοίκιο.
Με δεδοµένο ότι τα µέτρα “ανάσχεσης” της ακρίβειας δεν δείχνουν να επαρκούν και τα δηµοσιονοµικά της χώρας επιτρέπουν “µετρηµένες” παρεµβάσεις, ο χειµώνας που έρχεται προµηνύεται δύσκολος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
∆ιότι, µαζί µε την ακρίβεια που έχουν να αντιµετωπίσουν, “έρχεται” και ένα “τσουνάµι” από φόρους που θα πρέπει να πληρωθούν µέχρι τέλος του χρόνου, όπως ο φόρος εισοδήµατος, ο ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας κ.α.
Η ανησυχία, είναι λογικό να υπάρχει, καθώς δεδοµένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων, ίσως έρθουν και άλλες ανατιµήσεις που θα κάνουν τη ζωή ακόµη πιο δύσκολη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum