Πίεση και στο Νοσοκομείο Χανίων από τις τουριστικές ροές

■Πολλαπλασιάζεται η κίνηση στη γυναικολογική κλινική με επισκέπτριες από τη Βόρεια Ευρώπη

Αυξημένα επείγοντα γυναικολογικά περιστατικά, τοκετοί και άλλα σχετικά συμβάντα αντιμετωπίζει η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Έρχονται για διακοπές στα Χανιά και γεννάνε πρόωρα ή αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα γυναικολογικού περιεχομένου, επισκέπτριες από χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Η κίνηση στην μαιευτική – γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων πολλαπλασιάζεται μέσα στο καλοκαίρι κάτι που καταγράφεται στα στατιστικά του ιδρύματος και παρά τα προβλήματα στελέχωσης γενικά του ΕΣΥ, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό καταφέρνει να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες.,

Είναι χαρακτηριστικό πως τα επείγοντα περιστατικά που αφορούν τουρίστες είναι τόσο πολλά κατά της διάρκεια του καλοκαιριού που προκαλούν μια αύξηση της κίνησης κατά 25% στην κλινική!

Όπως εξηγεί στα “Χ.ν.” ο κ. Γιάννης Κοκολάκης επιμελητής Β΄, στη Μαιευτική Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων τα τελευταία χρόνια «έχουμε αυξημένα περιστατικά τουριστριών που κατά τη διάρκεια των διακοπών τους χρειάζονται μαιευτική ή και γυναικολογική φροντίδα. Μάλιστα είναι και κάποιες που καταλήγουν να γεννήσουν πρόωρα στη Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου μας. Πρόκειται για γυναίκες από προηγμένες χώρες της Β. Ευρώπης Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία κ.α.»

Τι σημαίνει όμως με συγκεκριμένα στοιχεία αυτή η αύξηση; Ο κ. Κοκολάκης απαντάει: «Η αύξηση των επειγόντων περιστατικών τους θερινούς μήνες κατά 25% σημαίνει 70 τουρίστριες το μήνα . Ένα ποσοστό 50% αφορά επιπλοκές πρώτου τριμήνου (αποβολή, απλή κολπική αιμόρροια κα) . Επειδή πρόκειται για κυήσεις πρώτου τριμήνου αυτό έχει να κάνει με το ότι πολλές γυναίκες έχουν κανονίσει τις διακοπές τους από καιρό και έρχονται εδώ χωρίς να έχουν κάνει το πρώτο υπέρηχο, χωρίς δηλαδή να είναι εξασφαλισμένες ότι όλα πάνε καλά με την εγκυμοσύνη τους. Επίσης ένα ποσοστό 40% αυτών έχει πρόωρες συσπάσεις και ένα ποσοστό 10% γύρω στα 6 περιστατικά το μήνα μπορεί να καταλήξει σε πρόωρο τοκετό! Αν ο τοκετός είναι πολύ πρόωρος τότε τα περιστατικά διακομίζονται στο Ηράκλειο, εμείς αντιμετωπίζουμε τα μισά από αυτά».

Συνολικά από τους 70 τοκετούς που έχει η Μαιευτική Κλινική το καλοκαίρι οι 5 έχουν να κάνουν με επισκέπτριες για διακοπές από το εξωτερικό.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο ερώτημα για το αν οι γυναίκες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας ή δεν παίρνουν στα σοβαρά ότι είναι έγκυες ο γιατρός επισημαίνει πως «γενικά στο εξωτερικό τα guide lines δεν αποτρέπουν τις έγκυες στο πρώτο τρίμηνο να ταξιδεύουν. Στην Ελλάδα είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα γιατί έχουμε δει τις επιπλοκές που παρουσιάζονται και οι γιατροί συστήνουν να αποφεύγονται τα μεγάλα ταξίδια. Στο εξωτερικό όταν ρωτάνε τους γιατρούς τους για το αν πρέπει ν να πάνε διακοπές δεν τις αποτρέπουν να το κάνουν ούτε το πρώτο τρίμηνο της κύησης, ούτε το δεύτερο πολλές φορές.»

Πολλά από τα γυναικολογικά περιστατικά συμβάντα συνδέονται με την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα που αναπτύσσει κάποιος στις διακοπές του. «Έχουμε συμβάντα με ρήξη κόλπου και αιματώματα ς αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς ως Νοσοκομείο εξυπηρετούμε το 95% των περιστατικών. Παρά τα προβλήματα καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και έτσι αναδεικνύεται και ο σημαντικός ρόλος του Νοσοκομείου μας το καλοκαίρι».

Για την κάλυψη των εξόδων των ιατρικών πράξεων, ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένοι όλοι όσοι φεύγουν για διακοπές σε μια χώρα του εξωτερικού.