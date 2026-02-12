menu
Πιερρακάκης: «Θέλουμε να πάμε μπροστά και η Κρήτη θα πρωτοστατήσει»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Θέλουμε να πάμε μπροστά και η Κρήτη θα πρωτοστατήσει» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κ. Πιερρακάκης, στην εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα του Ηρακλείου: “Πατρίς”, ο υπουργός που ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ανέλυσε τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ότι: «Θα παραδεχτούμε λάθη, αστοχίες και καθυστερήσεις και θα πούμε καθαρά ο χρόνος αυξάνονται οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών. Γι΄αυτό και όσα περιέγραψα πριν δεν είναι το τέλος. Είναι ένα εφαλτήριο. Δεν είναι μια κατάληξη, είναι μια νέα αφετηρία. Στα επόμενα χρόνια αλίμονο αν χάσουμε όλα όσα κατακτήσαμε. Όχι για να μείνουμε στο ίδιο σημείο αλλά για να πατήσουμε πάνω σ’ αυτά που πετύχαμε ώστε να χτίσουμε μια πιο ισχυρή οικονομία. Το όραμα για το αύριο πρέπει να είναι μια Ελλάδα που μπορεί να επιλύει προβλήματα πιο γρήγορα και πιο δραστικά και που έχει την αυτοπεποίθηση να θέτει στόχους ευρωπαϊκής εμβέλειας, στην οικονομία στις κοινωνικές κατακτήσεις στο κράτος. Δεν μας αρκεί η πιθανώς ευμενής σύγκριση με άλλες περιφερειακές χώρες. Θέλουμε στο μέλλον να αναμετρηθούμε με εκείνους που έχουν πετύχει τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα. Ειδικά σε εκείνους που πραγματικά μπορούμε και εμείς να κατακτήσουμε κορυφές. Σε κάποια πεδία κατορθώσαμε πρωτιές τα προηγούμενα χρόνια ξεκινώντας από πολύ χαμηλά. Δεν ήταν εύκολο ακόμα και να τις πιστέψουμε πολύ περισσότερο να το δουν με ένα κλικ στον υπολογιστή τους. Με όχημα την γνώση, την τεχνολογία αλλά προπαντώς με μια νέα νοοτροπία αποφασιστικότητας, αυτοπεποίθησης με μια νέα νοοτροπία που επικεντρώνεται στην δημιουργία και όχι στην οσπισθοδρόμηση μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά και στον αγώνα αυτό θέλουμε την Κρήτη να πρωτοστατήσει και να δείξει τον δρόμο».

