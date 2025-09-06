Πιερρακάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στo δημογραφικό

Φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της οποίας θα δίδεται «πάρα πολύ μεγάλη έμφαση» στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε χθες βράδυ , από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με νεαρούς επιχειρηματίες, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ).

Μάλιστα, παρέπεμψε σε σχετικές σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της 89ης ΔΕΘ: «Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση (…) Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα (…) Μπορούμε να πούμε 100 πράγματα τα οποία είναι προβληματικά και πρέπει να διορθωθούν (…), αλλά σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω εγώ πρώτο (…) είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πως φορολογούμαστε στην Ελλάδα» γνωστοποίησε ο κ.Πιερρακάκης.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα και αιτήματα των τριών επιχειρηματιών με τους οποίους συνομίλησε, αλλά και άλλων μελών του ακροατηρίου, ο υπουργός αναγνώρισε ακόμη την ανάγκη μείωσης της φορολογίας και αφαίρεσης άλλων οικονομικών βαρών από τις επιχειρήσεις, αλλά και το πρόβλημα που συνιστά για αυτές η υποχρέωση προκαταβολής φόρων. Επισήμανε ωστόσο την ανάγκη προτεραιοποίησης στόχων, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, πχ, για την επέκταση ευνοϊκών μέτρων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πλέον έχει πλεόνασμα. Στην ΕΕ των 27, πλεόνασμα έχουν οι έξι (…) Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει. Έχουμε συγκεκριμένο (δημοσιονομικό) χώρο ως προς τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο, ανεξάρτητα απ το αν έχουμε πλεόνασμα (…) (Τα αιτήματα για μείωση φορολογίας ή της προκαταβολής του φόρου) είναι κομμάτι από αυτά που γενικώς κοιτάμε, όταν δημιουργούνται βαθμοί ελευθερίας στα δημοσιονομικά» υπογράμμισε και κάλεσε τους επιχειρηματίες να του καταθέσουν εγγράφως αιτήματα και προτάσεις, ακόμη και αν δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση επιχειρηματία στο πάνελ, ότι επέστρεψε στην Ελλάδα, χάρη και στα κίνητρα που δόθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ.Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο brain gain των τελευταίων ετών: «Αν δει κάποιος τα νούμερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι οποίοι επέστρεψαν είναι περισσότεροι από όσους έφυγαν. Κι αυτό συμβαίνει πρακτικά για πρώτη φορά σε αυτούς τους αριθμούς» σημείωσε και υπενθύμισε άρθρο του Tom Friedman στους New York Times, ο οποίος, όταν η Ελλάδα έμπαινε στο πρώτο μνημόνιο, έγραψε ότι δεν θα κοιτάει τα οικονομικά μεγέθη, αλλά τι κάνουν οι Έλληνες. Και κατέληγε, αν τους δεις να φεύγουν (από τη χώρα), πούλα. Αν τους δεις να μένουν και κάποιους να έρχονται, ξεκίνα να αγοράζεις ελληνικά ομόλογα. Αυτό το οποίο συμβαίνει πρακτικά από τα χρόνια του Covid και μετά είναι ότι οι περισσότεροι έρχονται -και τα κίνητρα παίζουν ρόλο» τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι πολλά θετικά έχουν γίνει, τα οποία πρέπει να συνεχιστούν.

Γιατί το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Τetris

Μάλιστα, ως προς το τελευταίο, έκανε αναγωγή σε δύο δημοφιλή παιχνίδια: «Είχα έναν καθηγητή στην Αμερική που μας έλεγε ότι το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris. Και το θεμελιώδες μάθημά του είναι ότι οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται (…) Οι άνθρωποι συγκρατούν τις αστοχίες και τις εκκρεμότητες (…) Αν βάλεις το σωστό software στη χώρα, δηλαδή τους σωστούς κανόνες, τα σωστά επίπεδα φορολόγησης και σταματήσεις να αλλάζεις το ίδιο πράγμα κάθε εξάμηνο, αν δηλαδή έχεις σταθερό γήπεδο (…), μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αξία. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια αυτό το βλέπουμε. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να το βλέπουμε, γιατί μετά το Τetris δεν πρέπει να περάσουμε στο Jenga, δεν πρέπει δηλαδή να βγάλουμε τα λάθος κυβάκια και να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε σταθερά το ίδιο πράγμα, βελτιώνοντας τους εαυτούς μας» είπε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι έχουν βελτιωθεί λίγο-πολύ όλα εκείνα, που οδήγησαν τη χώρα σε καθίζηση για δέκα χρόνια. Σαφέστατα, πρόσθεσε, η διαφοροποίηση που θα πρέπει να γίνει τώρα, είναι «να μην περάσουμε τον λογαριασμό» για τις αστοχίες των προηγούμενων γενιών στην επόμενη γενιά.

Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, αφού ενόσω η χώρα ήταν σε καθεστώς χρεοκοπίας, έπρεπε να εξέλθει από αυτή και να εκκινήσει ο εκ νέου σχεδιασμός του κράτους. «Μπορώ να μιλήσω για εκατοντάδες πράγματα που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια. Που μειώσαμε 72 φόρους. Που δημιουργήσαμε το σχήμα του 50% (μείωσης φόρου εισοδήματος επί επταετία για όσους/ες κατά την τελευταία εξαετία εργάζονταν τουλάχιστον πέντε χρόνια στο εξωτερικό). Που μειώθηκαν οι εισφορές. Που 2500 υπηρεσίες είναι στο gov.gr. Αλλες τόσες βέβαια δεν είναι και πρέπει να μπουν. Η δουλειά μας εδώ είναι αυτά να τα φτιάξουμε. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» σημείωσε.

Αιώνιοι μαθητές, όχι αιώνιοι φοιτητές

Επισήμανε πως η κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα και την αποτυχία στην Ελλάδα έχει αλλάξει σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, χάρη και στους πόρους που διατέθηκαν σε startups μέσω funds όπως το Jeremie και του Equifund, ενώ αναφερόμενος στην παιδεία, είπε πως η λογική του ενός πτυχίου έχει πεθάνει. Οπως είπε, όταν το προσδόκιμο ζωής διαρκώς αυξάνεται και ένα παιδί που γεννιέται σήμερα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεπεράσει τα 100, καθώς και λαμβανομένης υπόψη της εκθετικής ταχύτητας της τεχνολογικής μεταβολής, το παιδί αυτό θα πρέπει να ανανεώνει τις δεξιότητές του καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

«Πρέπει όλα τα κράτη να σχεδιάσουν συστήματα παιδείας, από την πρώτη δημοτικού ώς την τρίτη λυκείου για έναν κόσμο που ακόμη δεν υπάρχει (…) Πρέπει να μπορέσουμε όλοι να αποκτήσουμε την κουλτούρα ότι θα είμαστε δια βίου μαθητές. Για να παραφράσω τη γνωστή φράση, δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές, που θα μαθαίνουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους» τόνισε, ενώ υπενθύμισε ότι σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να περάσει νόμος, βάσει του οποίου επαγγελματικές σχολές για συγκεκριμένα αντικείμενα θα μπορούν να δημιουργούνται από κοινού με τις εταιρείες «που κάνουν αυτή τη δουλειά».

Αναφερόμενος στο τι έχει πετύχει η κυβέρνηση, είπε πως το πρόβλημα του χρέους, του ελλείμματος και του καθεστώτος χρεοκοπίας έχει λυθεί και πως θα ανακύψει εκ νέου μόνο αν γίνουν τεράστια λάθη ξανά. Αυτό που δεν έχει αλλάξει ακόμη εξ ολοκλήρου, είπε, είναι το οικονομικό μοντέλο που έβαλε την Ελλάδα στην κρίση, αλλά και αυτό αλλάζει. «Είμαστε στη μέση μιας διαδρομής» είπε και επανέλαβε τα στοιχεία που δείχνουν την πρόοδο στο επίπεδο των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Στη συζήτηση με τον υπουργό συμμετείχαν οι Μιχάλης Βενιέρης, επιχειρηματίας, οικονομολόγος και οικονομικός αναλυτής, που επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό, η Αγγελίνα Μπιντούδη, συνιδρύτρια και CEO της Optimems, καινοτόμου εταιρείας- τεχνοβλαστού ινστιτούτου του ΕΚΕΤΑ και ο Γιώργος Μητράκος, επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας και επεξεργασίας τροφίμων.

Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος της ΑΖΚ ΑΕ, δρ Παναγιώτης Κετικίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις εκατοντάδες δράσεις που έχει υλοποιήσει ο φορέας στο διάστημα 2023-2025, αλλά και στον σχεδιασμό για τη δημιουργία του θύλακα καινοτομίας Thess InnoFood Hub στον τομέα της αγροδιατροφής, σε έκταση 60 στρεμμάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.