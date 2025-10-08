■ Αντιδρούν φοιτητές – Τι υποστηρίζει η Πρυτανεία

Συστάθηκε πρόσφατα και ήδη «πιάνει δουλειά» το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δύο πρώτες υποθέσεις που θα διερευνήσει, έπειτα από καταγγελίες, είναι πρόσφατο επεισόδιο µεταξύ φοιτητών αντίπαλων παρατάξεων αλλά και υπόθεση παρεµπόδισης µαθήµατος για µικρό χρονικό διάστηµα.

Ωστόσο, ο νέος θεσµός των πειθαρχικών συµβουλίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους και όχι µόνον.

Φοιτητές µίλησαν στα “Χανιώτικα νέα” για τους λόγους που αντιδρούν στα Πειθαρχικά Συµβούλια.

Το µέλος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών, Στάθης Γαγάνης, ανέφερε ότι «στο Πολυτεχνείο το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε βάση τον πρόσφατο νόµο που έχει καταδικάσει όλη η ακαδηµαϊκή κοινότητα και ο Σύλλογος ∆ΕΠ του Πολυτεχνείου» και υποστήριξε ότι «µεριά καθηγητών οι οποίοι συµφωνούν µε την κυβερνητική ατζέντα, επιδιώκουν να προχωρήσουν µε πειθαρχικές ποινές απέναντι στους φοιτητές για ένα ζήτηµα το οποίο απασχόλησε την τοπική κοινωνία τον προηγούµενο Μάρτιο» (το επεισόδιο µεταξύ φοιτητών µε αφορµή τα Τέµπη).

Το µέλος του ∆.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου Αρχιτεκτονικής, Πηνελόπη Μπελεσιώτη, σηµειώνει ότι «οι φοιτητικοί σύλλογοι και πανελλαδικά αλλά και του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Αρχιτεκτονικής, έχουν βγάλει αποφάσεις που καταδικάζουν τα Πειθαρχικά Συµβούλια και το νέο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και αναλύει ένα πιο αυταρχικό πειθαρχικό πλαίσιο µέσα στις σχολές, σε σύγκριση µε το προηγούµενο. Μάλιστα, και η γενική συνέλευση των καθηγητών της Αρχιτεκτονικής έχει βγάλει ανακοίνωση που στέκεται ενάντια στα Πειθαρχικά ευρύτερα και σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης».

Η ίδια υποστηρίζει ότι συγκεκριµένοι καθηγητές «βάζουν στο στόχαστρο τους φοιτητές για δήθεν παραπτώµατα. ∆εν έχουν καµία σύγκριση οι ποινές που επιβάλλονται στους φοιτητές µε αυτά τα δήθεν παραπτώµατα που περιγράφονται µέσα στο νοµοσχέδιο, που µπορεί να είναι το κόλληµα µιας αφίσας που είναι µια πάγια συνδικαλιστική πρακτική και συνάθροιση. Και καθορίζεται µια διαδικασία οι ίδιοι οι καθηγητές να γίνονται οι δικαστές και να επιβάλλουν στους φοιτητές ποινές από διαγραφή από ένα µάθηµα και αναστολή σπουδών µέχρι και διαγραφή από τη σχολή. Ο νέος νόµος αναλύει και ένα νέο πειθαρχικό συµβούλιο που λέει ότι αν ένας φοιτητής έχει κάποια µήνυση µόνο και µόνο επειδή είναι φοιτητής, µπορεί να γίνει αναστολή της φοιτητικής του ιδιότητας µέχρι και να διαγραφεί από την ίδια του τη σχολή».

Ο γραµµατέας του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βαγγέλης Λάγγας, αναφέρει ότι το συγκεκριµένο µέτρο «µας παραπέµπει σε άλλες περιόδους. Είναι ένα µέτρο αυταρχικό το οποίο στην πραγµατικότητα καταδιώκει όχι απλά τον ελεύθερο φοιτητικό συνδικαλισµό, καταδιώκει την φοιτητική ζωή γενικά. Προβλέπει ποινές ακόµα και για την κοινωνική πτυχή της ζωής µέσα στο Πανεπιστήµιο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης εδώ και ένα πολύ µεγάλο διάστηµα, απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους εκδηλώσεις, πολιτικές, πολιτιστικές, πάρτι. Οποιος πάει να διοργανώσει κάποια τέτοιου είδους εκδήλωση, σύµφωνα µε τον νόµο θα παραπεµφθεί στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Πειθαρχικό Συµβούλιο για εµάς τους φοιτητές αλλά και για όλη την ακαδηµαική κοινότητα είναι ένα δικαστήριο το οποίο στήνεται µέσα στη σχολή µας».

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών, Βαγγέλης Πρασόπουλος, θέτει ένα «συνολικότερο πλαίσιο. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το πρώτο ίδρυµα σε κενές θέσεις φοιτητών. Το 50% των διαθέσιµων θέσεων στο πρώτο έτος, έµεινε κενό. Το άλλο είναι ότι τα ενοίκια στα Χανιά είναι στον… Θεό και αυτό λειτουργεί τελείως αποτρεπτικά σε µια οικογένεια, να στείλει το παιδί της στο Πολυτεχνείο Κρήτης για να σπουδάσει, παρόλο που οι σχολές είναι µηχανικών και προσφέρουν ένα δίπλωµα το οποίο σου δίνει µια επαγγελµατική προοπτική».

Παράλληλα, σύµφωνα µε τον ίδιο, «οι όροι φοίτησης είναι δύσκολοι, είναι δύσκολες οι σχολές, το ακαδηµαικό και ερευνητικό προσωπικό δίνει ό,τι µπορεί για να συνεχίσει το Πολυτεχνείο», το οποίο «στοχοποιείται από µερίδα καθηγητών» και «επιδιώκεται µια συνεχή ένταση ώστε να εµπεδωθεί η ατζέντα της κυβέρνησης». Καταλήγοντας αναφέρει ότι «τα δηµόσια πανεπιστήµια είναι οι πιο ασφαλείς χώροι στην ελληνική επικράτεια» και όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, «είναι αυτοί που θέλουν να τα διαλύσουν, να τα τελειώσουν προκειµένου να δώσουν αβάντα στα ιδιωτικά».

Η Πρυτανεία

Από τη µεριά του ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Ζερβάκης, αναφέρει ότι «το Πειθαρχικό Συµβούλιο Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης συστήθηκε στα τέλη του Σεπτεµβρίου 2025 σύµφωνα µε τον νέο νόµο ο οποίος καθορίζει την ίδρυση Πειθαρχικών Συµβουλίων για όλα τα Ιδρύµατα. Στόχος είναι η διαχείριση καταστάσεων που δε συνάδουν µε το πανεπιστηµιακό ήθος και τις πανεπιστηµιακές διαδικασίες οι οποίες συντελούνται εντός του ιδρύµατος. Για παράδειγµα θα µπορούσε να είναι καταστροφή της περιουσίας του ιδρύµατος ή εσωτερική διαµάχη όπως το πρόσφατο επεισόδιο µεταξύ φοιτητών το οποίο θα εξεταστεί από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Η λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου έχει να κάνει µε την τήρηση της ακαδηµαικής τάξης στο Πολυτεχνείο µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση για τη βαρύτητα του κάθε παραπτώµατος».

Σηµειώνεται ότι πρόσφατα από µέλος του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατατέθηκε µηνυτήρια αναφορά εις βάρος του κ. Ζερβάκη για τη µη σύσταση έως τότε του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

«Εχω κληθεί από την Εισαγγελία Χανίων για παροχή εξηγήσεων σχετικά µε φερόµενη παράβαση καθηκόντων µετά από µηνυτήρια αναφορά µέλους του Πολυτεχνείου Κρήτης λόγω δήθεν άρνησης σύστασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Φοιτητών. Προσωπικά δεν έχω αρνηθεί ποτέ τη σύσταση και το Συµβούλιο έχει συσταθεί όπως απαιτεί ο νέος νόµος χωρίς καµιά αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Θα παρέχω όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις στην αρµόδια αρχή για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας», καταλήγει ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης.